MURAT ÖZBOSTAN

Kalitesi FB ve GS’den daha iyi

Beşiktaş ligin tartışmasız en iyi futbolunu oynayan ekibi. Maçlarını izlerken keyif, tat ve zevk alıyorsunuz. Ne Galatasaray ne de Fenerbahçe... Üç takım, aynı puanda ama oyun kalitesi olarak Beşiktaş bu iki takımın çok çok üstünde. Kupada zor geçen bir maç sonrası tur atlayan siyah beyazlı ekip, Ankara deplasmanında da çatır çatır oynadı. 1, 2 derken 3. golü de aradı ve buldu. Dükkanı kapatmadı. Kısacası üstüne yatmıyor skorun. Bunu yapan çok takım olduğu için Beşiktaş her futbolseveri şaşırtıyor.

Birkaç maddeyle de maça bakalım:

1- Sergen Yalçın elindeki kadroyu muhteşem kullanıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre o kadar şanslı da değil. Ama Sergen Yalçın, dün de Dorukhan'ı sol bek oynattı.

2- Cenk Tosun, Beşiktaş'a güç kattı. 3 şut denemesinde 2 gol bulması önemliydi. Küçük bir gözdağı da oldu takım arkadaşlarına. Aboubakar var ama Beşiktaşlılar'ın gözü artık arkada kalmaz. İkisi de oynar.

3- Sergen Yalçın ile yönetim hemen yeni sözleşme yapmalı. Bu sözleşme meselesi kapanırsa bundan sonraki maçlarda bir daha gündem gelmez. Hatta güzel bir tören de yapılmalı.

4- Larin yoruldu. Beşiktaş'ı taşıdı, goller attı ve asist yaptı. Daha diri olsa da biraz artık dinlenmeli. Beşiktaş için önümüzdeki haftalar dinlenmeye müsait olacak.

5- Nihayet bir maç sonrası hakem konuşulmadı. Yaşar Kemal Uğurlu harika bir maç yönetti. MHK'ye nefes aldırdı.

6- Ligde ilk golünü G.Birliği'ne karşı atan Ghezzal'ın vuruşu nefisti. Bu gol yılllarca hafızalardan silinmez.