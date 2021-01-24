MURAT ÖZBOSTAN

Bir Mesut Özil analizi!

Mesut Özil artık F.Bahçe'nin formasını giyecek. Transferi sadece Fenerbahçe taraftarını değil tüm futbolseverleri de oldukça heyecanlardırdı..

Durum böyle iken son günlerde transferine dair fazlasıyla yorum ve analiz var.. Bunu Fenerbahçeliler bir kıskançlık olarak yorumluyor.. Diğer takımların taraftarları ise Mesut'un Fenerbahçe'de başarılı olma ihtimalini görmüyor.. Her şeyi zaman gösterecek ama ben de birkaç satır cümleyi madde madde yazmak istedim:

1- MESUT ÖZİL Türkiye'ye gelmiş kariyeri en parlak oyunculardan biri..

(Drogba, Roberto Carlos, Guti, Sneijder aklıma gelenler) Dolayısıyla transferiyle ilgili küçük düşürücü, itibar zedeleyici ifadeler kullanmak yanlıştır. Kıskançlık yapmaya gerek yok.

2- MESUT'UN kariyeri için Arsenal'dan Fenerbahçe'ye transfer olması 3-4 basamak aşağı inmesidir. Yani kariyerinde geri bir adım atmışdır.

Bu yanlış bir yorum değildir.

3- FENERBAHÇE bu transferle global bir marka olmak açısından dev bir adım atmıştır. Bugün dünyada birçok insan Fenerbahçe'nin adını duymuştur. 26 milyon takipçisi olan bir oyuncuyu transfer etmek markalaşma ve ekonomik açıdan büyük bir kazanımdır.

4- ARTIK sahada konuşacak olan Mesut'tur.. Kariyerinde ya altın bir sayfa açar ya da daha geriye gider. Sorumluluğu çok fazladır..

5- BURAK YILMAZ'IN Mesut için "Başarılar dilerim.. Ama milli formayı giyen yıldızları bana sorun" cümlesi saçmalıktır.. Mesut Özil de ona, "Ben Türkiye'nin milli formasını giymedim ama senin giydiğin dönemdeki skandalları çok okudum" dese ne olacak! Konuşurken dikkatli olmak lazım.

6- BU Fenerbahçe'yi Mesut Özil uçurur demek hayalciliktir. Bu kadar yavaş ve ağır hücum eden bir takımın oyun kurgusu da değişmelidir. Yoksa birkaç Mesut Özil gelse de bir şey değişmez.

7- MESUT'UN gelişi Erol Bulut'ta stres yaratır mı? Evet! Bulut'un işi artık daha zordur. Bu süreci iyi yönetemezse kendisi gider.

8- MESUT ÖZİL kariyeri boyunca kazandığı büyük rakamlar hep konuşuldu. Fakat onun ne kadar yardımsever bir insan olduğunu da unutmayalım.

Okuttuğu çocuklar, ameliyat ettirdiği insanlar ve mültecilere yaptığı gıda yardımları.. Bunun için de onu bir kez daha alkışlıyorum..

Özetle durum budur…