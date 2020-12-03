Bulut’un 3 maçlık kredisi yok mu!

MURAT ÖZBOSTAN

Beşiktaş'a yenilmesi, sarılacivertli camiada adeta deprem etkisi yaptı... O gün bu gündür, yazılanlara çizilenlere bakınca 18 transfer yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un 3 maçlık kredisi bile olmadığını görüyoruz. Bulut için yazılanlar, çizilenler, yapılan yorumlar,Tabi bu süreçte Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ya da Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun açıklamalarına denk gelemedik. Oysa ki bu tür sonuçlardan sonra başkan ya da sportif direktörün hocaya dair olumlu şeyler yapması lazım. Fenerbahçe bu yenilgiyleAma böyle bir havanın estiriliyor olması bile sarı-lacivertli camia adına gerçekten büyük tehlike.Futbol Federasyonu'nun pandemi nedeniyle sahaya çıkamayacak takımlar için düşündüğü hükmen yenilgi olayı ligin ikinci yarısıyla hayata geçecek. Bu konuyu hem yazılı hem de görsel medyada geçtiğimiz günlerde fazlaca tartıştık.Bu karara şu anda itiraz eden kulüpler olsa da süreç içerisinde yumuşayıp daha ılımlı bir hal alacakları da gerçek...'ın Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda bir araya getirdiğimiz Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş başkanlarına bu soruyu sorduğumda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi endişeleri olmakla beraber şartlar yerine getirilirse bu olaya sıcak bakabileceklerini ifade etmişti. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu da bu konuda aynı görüşteydi. Konu, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nda oylamaya sunulacak ve büyük bir sürpriz olmazsa 2021'de hükmen yenilgi devreye girecek.Bu arada akşam saatlerinde Sayın Nihat Özdemir'in Koronavirüs'e yakalandığını öğrendim. Kendisine geçmiş olsun dilekleriml iletiyorum. İnşallah en kısa sürede atlatır.Hakem Kurulu, son yaptığı saçmalıkla 34 yaşındaki Tugay Kaan Numanoğlu'nu derbiye atadı. Bu atamayla da kar-i yerinin büyük darbe almasına neden oldu.Süper Lig'de 4 büyük takımın aralarında yaptığı karşılaşmalara tecrübesiz hakem verilmez...İşte sonuç ortada... Numanoğlu'nun hakemlik kariyeri babasının da açıklamalarıyla büyük zarar görmüştür. Ben