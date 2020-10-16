MURAT ÖZBOSTAN

Kulüplerimiz patinaj yaparken Milli Takımı hedefe koymak!

Milli Takım üç önemli maç oynadı, bir hafta içerisinde.. Almanya, Rusya ve Sırbistan... Üçü de iyi takım.. Her maç sonrası Şenol Güneş'e eleştiriler yapıldı. Bu işin doğasında bu var, adettendir! Hataları var mı? Var! Süper Lig'in ilk 4 haftasında kim iyi top oynadı! Galatasaray, Alanyaspor ve Beşiktaş Avrupa'ya havlu atarken, Sivas ve Başakşehir'e kaldık sadece! Onların da gruplarında alacağı sonuçlar merak konusu! Ülke puanında kritik seviyenin altına düştük. Ortada böyle vahim bir durum varken, Beşiktaş'ın başında Şampiyonlar Ligi'nde puanları toplayan da Şenol Güneş'ti. Şimdi o puanlarla şampiyonumuz hâlâ direkt gruplara kalıyor. Eksikleri, hataları yanlışları eleştirelim... 1- Niye kadro istikrarını bulamadık diyelim... 2- İlk yarıları neden çöpe attığımızı soralım... 3- Daha çok stoper niye kadroya almadık diyelim... 4- Galibiyet özlemi ne kadar uzun sürdü, "yeter" diyelim... Yani diyecek çok şey var.. Milli Takım'ın ne olursa olsun, kulüplerin süründüğü bir zamanda uluslararası yarışta gündeme gelmesi bile önemlidir.. Eğer Milli Takım aldığı beraberlikler için yerden yere vuruluyorsa, yabancılarıyla dökülen, bütçelerinin çeyreği bile olmayan takımlara yenilip elenen, üç kuruşluk futbol oynamayan kulüplere ne diyeceğiz! Biraz bunu da düşünelim!



21 takımdan ıslak imza: Geri adım yok!

SON aylarda en çok konuşulan mesele kulüpler ile yayıncı kuruluş arasındaki sorunlar... Bu süreçte şu ana kadar tam bir anlaşma sağlanamadı... 21 kulüp TFF'ye gönderdikleri imzalı başvuru ile şunu talep etti: "İndirimi kabul etmiyoruz, pazarlıkta yokuz." Şimdi top TFF'de... Müzakereler karşılıklı devam ediyor. Para 3 milyar TL. Yayıncı kuruluş 2 milyar TL veriyor... Peki kulüpler hiçbir indirimi kabul etmezken orta bir yol nasıl bulunacak? Bu önümüzdeki hafta belli olacak bir konu.



LOCALARDA DEĞİL tribünde otursunlar!

FUTBOL Federasyonu locaların yüzde 50'sini açtı... Sırbistan maçında da uygulamasını gördük. Ne var ki tiyatro izler gibi maç takip edildi... Bu konuda TFF de, "Neden localar açıldı da tribünler açılmıyor" diye eleştiriliyor. Loca kararı tamamen Kulüpler Birliği'nin talebiyle alındı. Tribün kararı içinse henüz erken! Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil önceki gün bu konuda, "Biz 21 kulüp olarak tribünlerin de açılmasını istiyoruz" dedi. Pandemi bazı şehirlerde artarken, bu karar ancak Sağlık Bakanlığı ile TFF'nin yapacağı müzakereler sonucu alınabilir. Fakat tribüne de yüzde 15'lik seyirci alınması fena olmaz...