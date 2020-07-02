MURAT ÖZBOSTAN

Önce Milli Takım...

Riva'da dün önemli bir toplantı daha yapıldı.. 6 saat süren görüşmede birçok konu masaya yatırıldı. Toplantının başlığı için "Kördüğüm" demek yerinde olur. Çünkü taraflar hiçbir konuda anlaşma sağlayamadı. Yeni sezonun başlangıç tarihi için kulüpler 11 Eylül'ü işaret etmiş, TFF ise 21 ya da 28 Ağustos tarihi üzerinde durmuştu. Dünkü toplantıda bu tarihler konuşulsa da kimse taviz vermedi ve bir tarih açıklanamadı. Kulüpler, "Dinlenmek istiyoruz.. Oyunculara izin lazım" diye diretti. Şenol Güneş'in yaptığı çalışmaya göre liglerin nisan sonu gibi bitmesi planlanıyor. Güneş, EURO 2021'e güçlü girmek istiyor. Yani uzun süreli bir kamp ve bol hazırlık maçı. Tabi ligin nisan sonu bitmesi için, hafta içi de maçların oynanması gerekiyor. Takvim çok sıkışık. Önümüzdeki hafta bu konu tekrar gündeme gelecek. Elbet orta bir yol bulunacak... Ligin tarihinin ağustosta başlaması gerekiyorsa başlamalı; burada önemli olan Milli Takım'dır.



Altyapıdan 2 oyuncu direkt 11'e girecek

Yabancı meselesi sakız gibi uzadı. Aylardır üzerinde bir çalışma var ama uzlaşma olmayan bir konu.. Galatasaray sınırsız yabancı olmasını istiyor. Bu konudaki fikri net! Diğer kulüplerin fikri ise tam belli değil.. Bir gerçek var ki 3 yılda bu rakam kademeli olarak düşecek. 12-10 ve 8... Formül kısmına girmeyeceğim ama 2020- 2021'de 12 yabancı olacak. Sahada 8… Sonraki süreçte yavaş yavaş inecek. Ama burada önemli bir nokta var. Bundan sonra kulüpler altyapıdan 2 oyuncuyu 11'e direkt koyacaklar. Bu rakam 1 ya da 2 olacak. Bunun da pazarlığı sürüyor. Ne kadar formül üretirseniz üretin önemli olan yöneticilerdir. Bakın Falcao sakat. Bu sezonun çoğunda sakattı. Şimdi Galatasaray Kolombiyalı oyuncuyu biri alsa da kurtulsak havasında. Buna benzer yüzlerce örnek var.



3 Ağustos'ta başlar 5 Ekim'de de biter

Transfer dönemi çok merak edilen bir konu. Her dönem taraftarın çok ilgisini çeker, yönetime baskı kurarlar: "Şu takım bunu aldı bu takım bunu alıyor" İşte bu dönemin tarihi için de dün 3 Ağustos gündeme geldi.. Yani liglerin bitmesinin ardından Türkiye'de transfer başlayacak ve 5 Ekim'de bitecek. Hayırlı olsun! Borç çok ama bol kasadan harcamaya devam edin.