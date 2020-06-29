MURAT ÖZBOSTAN

TFF izlemesin müdahale etsin

MHK Başkanı Zekeriya Alp, 8 haftalık maç periyodu başlamadan önce yayıncı kuruluşa çıkıp hakemleri "Futbolculardan daha hazırız…" diyerek, öve öve bitirememişti… Riva'da nasıl hazırlandıklarını oynanan 3 haftada gördük. Üstüne basa basa vurgulamış, "Kararlarınız vicdanları yaralamasın, adaletli olun" vurgusu yapmıştık. Ne okuyorlar ne dinliyorlar ne de görüyorlar… Üç maymunu oynamaya devam ediyorlar! Şampiyonu da küme düşecekleri de göstere göstere belirliyorlar. Hiç çekinmiyorlar da..

Alp, bu hafta yanına Ünsal Çimen ve Oğuz Sarvan'ı alsın yine geçen hafta hakemlere söylediği "Çok iyisiniz, kimsenin lafını dikkate almayıp, bu şekilde devam edin" sözlerini bu sefer de kamuoyu önünde tekrarlasın. Trabzonspor, sezon başından beri hakemler konusunda en çok başı ağrıyan takım oldu. Buna rağmen mücadelesini sürdürdü, bugünlere kadar geldi. Futbolda klasik tabiriyle kaybetmek de var kazanmak da… Ama sizin maçınızın kaderini bir hakem belirliyorsa, o zaman ne yapacaksınız? İsyan edeceksiniz… Trabzonspor da bunu yapıyor. Kimi çevrelere göre bu bir abartı… Hatta öyle bir algı yarattılar ki "Siyasi güç Trabzonspor'un yanındaymış!" Onun için mi gizli gizli değil, çatır çatır doğranıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçen hafta "Operasyonlarla durdurulduk" dedi. Fenerbahçe sezon başından beri "Operasyon" diye bağırıyor. Şimdi geçen hafta Ankaragücü, bu hafta Yeni Malatyaspor hakemlerden dert yandı. Ama Kulüpler Birliği'nde 18 takım bir araya geldiğinde orta bir noktada buluşamıyorlar. Çünkü ayağına basılmayan sesini çıkartmıyor. Bundan sonra ne olur bilinmez… Çünkü TFF yönetimi çözüm bulamıyor, MHK Başkanı Polyannacılık oynuyor… Ligin altını da üstünü de hakem camiası şekillendiriyor. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir bu gidişe 'dur' demezse yönettiği federasyonun kurulları kendisini töhmet altında bırakmaya devam eder.