MURAT ÖZBOSTAN

“Bırakmam seni” için 3 puan şarttı

BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, hafta boyunca televizyonlara çıkarak kulübün başlattığı kampanyayı tanıttı ve camiadan destek istedi. Geçen hafta Antalya yenilgisi sonrası sms'ler oldukça azalmıştı. Taraftar kulübüne destek veriyor ama bir yandan da takımının kazandığını görmek istiyor.

İşte dünkü maç hem Avrupa hem para hem de kampanya için önemliydi. Birkaç maddeyle maça bakalım:

1- BURAK alternatifsiz olduğunu gösterdi. Perdeyi açması Beşiktaş'ı maça bağladı. Belki geçen hafta Burak sahada olsaydı Antalya maçında o goller kaçmazdı.. Burak'sız Beşiktaş olmuyor..

2- GÖKHAN Gönül'ün sözleşmesi bitiyor.. Caner ve Gökhan için yeni sözleşme "Olacak mı olmayacak mı?" diye papatya falları açılıyor ama Gönül kalacak gibi.. Sergen Yalçın'ın yeni sezonda da kafasında olduğu gerçek ama Caner için bunu diyemeyiz.. Golü Beşiktaş'ı rahatlattı..

3- BEŞİKTAŞ kapalı savunmaları açamıyordu..

Yaratıcı oyuncu eksikliği ciddi bir sorundu.. Sergen Yalçın'ın pek yüzüne bakmadığı Adem 11'de sahaya çıktı..

Maçın önemli isimlerinden biri oldu..

Attı, attırdı..

4- HAZIRLIK dönemini verimli geçiremeyen Beşiktaş, dün sıcak ve nemli bir akşamda Denizli'de farka koşarken hem daha hazırdı hem de Avrupa umutlarını devam ettirdi.

5- RIDVAN daha pişecek. Bayağı pişecek.. Denizlispor genç oyuncuyu çok zorlamadı.. Şans bulması ona da Beşiktaş'a da umuttur.. Aynı duygularım kaleci Ersin için de geçerli.. Aynen devam gençler..

6- DENİZLİ ilk yarının son bölümü ve ikinci yarıda birkaç dakika hariç gücü kadar oynadı.. 10 kişi ile savun ma yapıp kontratağa çıkma hayali kurmuştu.. Bir gol bulmaları bile şanstı..

NOT: Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Rahmetli babamı da sevgiyle, özlem ve minnetle anıyorum...