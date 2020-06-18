MURAT ÖZBOSTAN

Zorlu zirvesinden ihraç günlerine...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbol tarihine geçecek eylemlerine devam ediyor… TFF Başkanı Nihat Özdemir'i söylediği bir cümle nedeniyle kulüpten atmaya karar veren Koç ve ekibi, aslında Aziz Yıldırım döneminin isimlerini bir bir uzaklaştırıyor. Nihat Bey, ihraç edilmesine fırsat vermeden istifa etti. Tartışmaları da bir kalemde bitirdi. Şimdi, Ali Bey'in söyleyeceği ya da gündeme taşıyacağı yeni şeyler neler, onlara bakmalı! Yaşananlar Türk Futbolu adına üzücü! Bu iki isim 2010-11 döneminde kader birliği yaptı. UEFA'ya bile birlikte gittiler, et ve tırnak gibiydiler. Bir cümleye bu kadar alınıp camiayı ayağa kaldırmak yerine, öncesinde olduğu gibi Zorlu'ya Nihat Bey'in ofisine gidip konuyu konuşabilirdi. Hatırlıyor musunuz Nihat Bey'in Zorlu'daki ofisinde Zekeriya Alp, Semih Özsoy ve Ali Koç, Nihat Bey'le bir araya gelip Fenerbahçe'nin hakem şikâyetlerini masaya yatırmışlardı. O günlerde Nihat Bey'e, "Bir TFF Başkanı özel ofisinde nasıl bir kulüp başkanına izahat verir. Zekeriya Alp'i oraya nasıl çağırır" diye ağır eleştiriler yapılmıştı. Nihat Bey suçlu, Ali Koç ise kahraman gibiydi. Nihat Bey kamuoyuna olayı izah etmeye çalışırken Fenerbahçeli değil miydi! F.Bahçe yönetimi sosyal medya mesajlarına göre TFF Başkanı'nın kulüple ilişkisini kesti. Bunun artıları ya da eksileri ne olacak zaman içinde göreceğiz. Ama bir gerçek var ki bir kapı açılmıştır. Yönetimler değiştiğinde gelen başkanlar gidenler için disiplin yönetmeliklerini devreye sokarlarsa hiç şaşırmam artık!