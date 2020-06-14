MURAT ÖZBOSTAN

Çimşir ve Sosa’yı analiz edersek...

Trabzonspor'u çok diri ve mücadeleci buldum.. 5 Mayıs'ta çalışmalara start vermeleri takım olarak fizik kondisyonlarını yukarı çekmiş. Guilherme'nin 41. dakikada atılmasıyla eksilen Trabzonspor'un yaklaşık 60 dakika 10 kişi oynayıp galip gelmesi büyük başarıdır. İzmir deplasmanı kolay değil. Bordo-mavili takım için şampiyonluk yolunda 2 kritik viraj daha var. Göztepe'yi mücadele ve futbol olarak yendiler. Şimdi Alanyaspor var. Bu maçtan gelecek olan 3 puan Trabzonspor'un şampiyonluk şansını %75'e taşır. Sörloth, Nwakaeme ve Uğurcan bu üçünün yanına Sosa'yı da eklersek mükemmel bir Trabzonspor izleriz. Trabzonspor, Göztepe karşısında fizik, güç ve mücadele olarak üstündü ama Sosa'nın oyun aklını aradı. Ancak sahada olmasa bile tribünde liderliğini gösterdi. Oyundan alınınca bir tepki ortaya koyan Nwakaeme'nin tansiyonunu bir hamle ile düşürmesi Sosa'nın takım içinde ne kadar güçlü bir kaptan ve karakter olduğunu gösteriyor. Hüseyin Çimşir'i de alkışlamalı. Evinde G.Saray ve Beşiktaş'ı deviren F.Bahçe'yi elinden kaçıran Göztepe'ye karşı 60 dakika eksik oynamak ve kazanmak şampiyonluk yolunda büyük bir değer. Ünal Karaman sonrası göreve gelip stresli ve zor bir zamanda her babayiğit taşın altına elini sokmazdı. Eğer sürpriz olmazsa Çimşir ve oyuncuları tarihe geçecek bir hedefe doğru yürüyorlar.