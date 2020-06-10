10 Haziran 2020, Çarşamba
MURAT ÖZBOSTAN
2021 finali seyircili İstanbul’da

2021 finali seyircili İstanbul’da

10.06.2020, Çarşamba
Bir süredir Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul yerine başka ülkelerde oynanacağı yazılıp çiziliyor. Özellikle Alman basını bunu yazarken "Türkiye hazırlanamadı. Virüs vakaları devam ediyor" diye yaygara yapıyor. Almanlar, Türkiye aleyhine düzenli olarak zaten senelerdir yayın yapıyor. ABD basını bile bu finali kaleme aldı! Düşünün... Daha önce de haber olarak yazdık. 2020 finali için İstanbul'un hiçbir eksiği yok. Zaten finallerin kenti İstanbul değil mi? Her şey muhteşem. Atatürk Olimpiyat Stadı da hazır. Biz ülke olarak Şampiyonlar Ligi Final-Four ya da finaline ev sahipliğini seyircili olarak yapmak istiyoruz. Fakat hâlâ dünyada Koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Pek çok Avrupa ülkesinde pandemi nedeniyle uçuşlar tamamen açılmadı. Ağustos'ta ne olacağı belli değil. Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu bir şehir için bir günlük karnaval, festival gibi. Turizm, tanıtım, para demek. Biz 2020'yi seyircili istiyoruz. UEFA'ya da bunu söyledik. Şimdi gelinen noktada %99 2021 finali hem de seyircili olarak ülkemizde olacak. Bu yönde çok olumlu görüşmeler var. UEFA diğer organizasyonları birer yıl kaydırarak Türkiye, İstanbul'a bu finali verecek. Karar 17 Haziran'da açıklanacak.

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