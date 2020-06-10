2021 finali seyircili İstanbul’da

MURAT ÖZBOSTAN

Bir süredir Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul yerine başka ülkelerde oynanacağı yazılıp çiziliyor. Özellikle Alman basını bunu yazarken "Türkiye hazırlanamadı. Virüs vakaları devam ediyor" diye yaygara yapıyor.ABD basını bile bu finali kaleme aldı! Düşünün... Daha önce de haber olarak yazdık.Zaten finallerin kenti İstanbul değil mi? Her şey muhteşem. Atatürk Olimpiyat Stadı da hazır. Biz ülke olarak Şampiyonlar Ligi Final-Four ya da finaline ev sahipliğini seyircili olarak yapmak istiyoruz. Fakat hâlâ dünyada Koronavirüs tedbirleri devam ediyor. Pek çok Avrupa ülkesinde pandemi nedeniyle uçuşlar tamamen açılmadı.Şampiyonlar Ligi finali organizasyonu bir şehir için bir günlük karnaval, festival gibi. Turizm, tanıtım, para demek. Biz 2020'yi seyircili istiyoruz. UEFA'ya da bunu söyledik. Şimdi gelinen noktada %99 2021 finali hem de seyircili olarak ülkemizde olacak. Bu yönde çok olumlu görüşmeler var. UEFA diğer organizasyonları birer yıl kaydırarak Türkiye, İstanbul'a bu finali verecek.