MURAT ÖZBOSTAN

Geçmişten ders alın geçmişte kalmayın!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetimi göreve geldikleri günden bu yana hemen hemen bütün açıklamalarında geçmişe odaklandı... Bundan önceki yönetim başarılı icraatlar yaptığı kadar özellikle borç konusunda kötü bir tablo bıraktı. Ancak sürekli geçmişe dönmek, geçmişteki konuları gündeme getirmek ne Sayın Başkan'a ne de Beşiktaş'a bir şey kazandırmadı. Başkan Çebi dün camiasına önemli mesajlar verdi. Bunları okuduğum zaman yine karamsarlığa kapıldım. Pandemi sürecinde dünyanın dev kulüpleri bile zarar içine girdi. Beşiktaş'ın etkilenmesi de gayet doğal. Bir yandan zararlardan bahsedip diğer yandan geçmişteki durumu zihinlerde taze tutmak camiadan beklenen desteği engeller. Beşiktaş gençlerle yola devam edecekse bunu yapmalı. Amatör şubelerini kapatacaksa kapatmalı. Oyuncularından yüzde 50 indirim istiyorsa uygulamalı…. Bunlar yapılmayacaksa sürekli aynı şeyleri tekrar etmek kolaycılık olur.



AMATÖRLER YÜK DEĞİL...

Eğer amatör şubeler zarar ediyorsa, zarar etmeyecek yarışçı bir kadro kurulur ve bu şekilde devam edilir. Bugüne kadar kupaları alan takımlar hep yüksek bütçeyle mi bunu başardılar? Türkiye genç nüfusa sahip bir ülke. Bu gençleri spora ve eğitime yönlendirmek lazım. Amatörler yük değildir. Oyunculardan fedakârlık istediklerini söylüyor Başkan. Bu nasıl bir fedakârlık! Bir futbolcuya 'Maaşını yarıya indir' dersen bunu yapacak isim bulamazsın. Gençlere elbette şans verilmeli... Ancak hiçbir teknik direktör 11 genç oyuncu ile sahaya çıkıp oynamaz.



PEREİRA ÖRNEK OLSUN

Bakın Trabzonspor, Türk futbol tarihinde yapılması zor işlere imza attı. Başkan Ahmet Ağaoğlu takımın bütçesini düşüreceklerini söyledi; yaptı… Yüksek maliyetli bütün oyuncuları yolladı. Disiplin adına Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'la yolları ayırdılar. Bu kararları almak çok zordu. Ama aldılar ve başardılar. Önceki gün Pereira 500 bin Euro'ya imza attı. Şimdiden genç futbolcuları transfer etmeye başladılar. Bir yandan bakıyorsunuz yıldızlar, diğer tarafta gelecek vaad eden gençler… Ve şu an Süper Lig'in lideri onlar. Beşiktaş geleceğini planlarken elbette geçmişi unutmasın, 117 yıllık bir çınar, camiasıyla içindeki durumdan rahatlıkla çıkabilir.