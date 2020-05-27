27 Mayıs 2020, Çarşamba
MURAT ÖZBOSTAN
%60 vaka İstanbul’da maçları burada mı oynayalım

%60 vaka İstanbul’da maçları burada mı oynayalım

27.05.2020, Çarşamba
12 Haziran'da başlaması planlanan ve tüm takımların bu takvime göre çalışmalarını sürdürdüğü Süper Lig'de müsabakaların sağlıklı bir biçimde oynanması adına TFF'nin aldığı kararlar var. Bunları kulüpler ne kadar uygulayacak onu bilmiyoruz ama artık ok yaydan çıktı.. Bu net! 12 Haziran ya da bir hafta sonrası.. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in birkaç defa altını çizerek, "Maçlar deplasmanlı sistemde oynanacak" demesine rağmen farklı düşünen kulüpler hâlâ var.. Bunun son örneği de geçen hafta Riva'da yapılan toplantıda yaşandı.. Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın gündeme getirdiği, "Süper Lig İstanbul'da oynansın ya da kura çekelim" şeklindeki önerisine Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Başakşehir destek verse de karşı tarafta olan grup bir hayli fazla..

BUNDESLİGA ÖRNEK OLACAK!
Türkiye'de bugüne kadar rastlanan 157 bin vakanın neredeyse yüzde 60'ını barındıran İstanbul'u gündeme getiren İstanbul ekipleri ve özellikle de Galatasaray tabii ki yarışta bir avantaj elde etmek istiyor.. Trabzonspor ve Anadolu takımlarını komple günlerce İstanbul'a taşımak ve 2 ay bir otel ya da tesiste tutmak mantıksız ve oldukça riskli ve de bayağı masraflı.. Her konuda Almanya örneğinden hareket eden TFF'nin, Bundesliga'da aynı şekilde devam eden deplasmanlı lig takvimini Türkiye'de aynen uygulayacağını düşünüyorum.. Zaten bu konuda en büyük tepkiyi gösteren kulüp olan Trabzonspor da "Madem öyle, buyurun Karadeniz'e o zaman" görüşünü ortaya atıyor.

LİG DÖRDÜNCÜSÜ SİVAS NİYE GELMEK İSTESİN Kİ!
Sonuçta TFF kararını vermiştir.. Henüz resmi bir açıklama yapmalıdır bu konuda! İstanbul fikrini savunan önemli bir grup olsa da Anadolu takımları ve Trabzonspor da aksini düşünüyor. Mesela lig dördüncüsü Sivas'ta yok denecek kadar az vaka var. Sivasspor niye kalksın İstanbul'a gelsin? Yapılması gereken ise Almanya ve diğer ülkelerde olduğu gibi lojistik esnasında karantina kurallarına uymak ve sosyal mesafeli seyahatlerle izole bir şekilde deplasmanlı lig takvimine devam etmek olarak gözüküyor.

THY İLE GÖRÜŞÜLÜYOR
THY tarafından kulüplerimize tahsis edilecek özel uçaklar ve kulüplerin kendi otobüsleriyle seyahatleri en güvenilir yöntem.. TFF, Türk Hava Yolları ile görüşmelerini sürdürüyor.. Sonuçta eğer lig bitecekse, tek bir şehirde olamaz, küme düşmenin kalkması diye de bir şey olmaz. Bir de konuyu gündeme getirip işi sulandıranlar oldu. O zaman ligi niye oynuyorsunuz! Oynanacaksa, kurallara göre oynanır ve biter.
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