%60 vaka İstanbul’da maçları burada mı oynayalım

MURAT ÖZBOSTAN

12 Haziran'da başlaması planlanan ve tüm takımların bu takvime göre çalışmalarını sürdürdüğü Süper Lig'de müsabakaların sağlıklı bir biçimde oynanması adına TFF'nin aldığı kararlar var.Bu net! 12 Haziran ya da bir hafta sonrası.. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in birkaç defa altını çizerek, "Maçlar deplasmanlı sistemde oynanacak" demesine rağmen farklı düşünen kulüpler hâlâ var..Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın gündeme getirdiği, "Süper Lig İstanbul'da oynansın ya da kura çekelim" şeklindeki önerisine Beşiktaş, Fenerbahçe, Kasımpaşa ve Başakşehir destek verse de karşı tarafta olan grup bir hayli fazla..Türkiye'de bugüne kadar rastlanan 157 bin vakanın neredeyse yüzde 60'ını barındıran İstanbul'u gündeme getiren İstanbul ekipleri ve özellikle de Galatasaray tabii ki yarışta bir avantaj elde etmek istiyor..Her konuda Almanya örneğinden hareket eden TFF'nin, Bundesliga'da aynı şekilde devam eden deplasmanlı lig takvimini Türkiye'de aynen uygulayacağını düşünüyorum..Sonuçta TFF kararını vermiştir.. Henüz resmi bir açıklama yapmalıdır bu konuda!Mesela lig dördüncüsü Sivas'ta yok denecek kadar az vaka var. Sivasspor niye kalksın İstanbul'a gelsin? Yapılması gereken ise Almanya ve diğer ülkelerde olduğu gibi lojistik esnasında karantina kurallarına uymak ve sosyal mesafeli seyahatlerle izole bir şekilde deplasmanlı lig takvimine devam etmek olarak gözüküyor.THY tarafından kulüplerimize tahsis edilecek özel uçaklar ve kulüplerin kendi otobüsleriyle seyahatleri en güvenilir yöntem.. TFF, Türk Hava Yolları ile görüşmelerini sürdürüyor.. Sonuçta eğer lig bitecekse, tek bir şehirde olamaz, küme düşmenin kalkması diye de bir şey olmaz. Bir de konuyu gündeme getirip işi sulandıranlar oldu. O zaman ligi niye oynuyorsunuz!