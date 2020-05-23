MURAT ÖZBOSTAN

Mutlu bayramlar demeden önce...

Gazetecilik mesleğine ömrünü verenler iyi bilir ki bu işin 09.00-18.00 mesaisi olmaz... Hava şartları, afetler, savaşlar, salgınlarda iş durmaz daha da artar... Ve hayat devam ettiği sürece, habercilik yaşayacak... Koronavirüs salgını başladığı andan itibaren sayfalarımızın bir numaralı haber kaynağı olan spor karşılaşmalarından sizler gibi mahrum kalmışken, her türlü şartta gazetecilik yapılabileceğine inandık ve bunu göstermeye çalıştık. Başta futbol olmak üzere tüm spor dallarında pandeminin etkilerini, tüm polemikleri, yapılan zirvelerin perde arkalarını sayfalarımıza taşıdık. Dünyada neler oluyor, sporcular ne yaşıyor, ülkeler ne zaman ve nasıl spora dönecek bunları gün gün takip ettik. İyi habercilik vazgeçilmezdir. Bu tarihi günlerde, sporcular ve spor adamlarıyla yaptığımız röportajlarla da onların duygularını, gelecek planlarını sizlere aktardık... Bugün de 3 önemli röportajı sayfalarımızda bulacaksınız.. Nice bayramlar yaşayabilmek için bu bayram biz de 3 gün evdeyiz. 72 saatte toplayacağımız enerji ile bayramın ardından, sporun nabzını tutmaya devam edeceğiz. Hayırlı bayramlar, sağlıklı günler diliyorum.