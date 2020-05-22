Devler Ligi’ni bölüşelim

MURAT ÖZBOSTAN

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TFF ile Kulüpler Birliği önceki gün Riva'da 4 saat süren bir toplantı yaptı. Bazı kulüp temsilcileri bizzat yerinde, bazıları ise video konferans sistemi ile toplantıya katılım sağladılar. TFF ile masaya oturmadan önce de kulüpler kendi aralarında bir saat süren bir durum değerlendirmesi yaptı. İşte yaşananlar:Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, mevkidaşlarına ve TFF'ye hitaben "Durumumuz sıkıntılı. Pandemi sonrası yeni bir transfer politikası çizmeliyiz. TFF yabancı dosyasını çalışmıştı. Gelin beraber tekrar üzerinden geçelim. Yabancı sayısı düşmeli" dedi. G.Saray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, bu durumun Avrupa'da haksız rekabete neden olduğunu söyleyip karşı çıktı. Bunun üzerine "Kademeli düşüş" görüşü geldi. Kulüpler ile TFF ortak bir yol arayacak. Konuşulan bir formül yok ama saha içindeki yabancı sayısının 7 ya da 8 olması gündemde.Toplantıda Avrupa'da ülkemizi temsil edecek takımların UEFA'dan alacakları paranın tüm kulüplere bölüştürülmesi en çok ilgi çeken ve seslerin yükselmesine neden olan konu oldu. Bu konuyu gündeme getiren kulüplere,sorusu yöneltildi. G.Saray Şampiyonlar Ligi'nden bu sezon 40 milyon Euro civarında (Yaklaşık 300 milyon TL) parayı kasasına koymuştuUzun zamandır son 8 haftanın Antalya veya İstanbul gibi tek bir şehirde oynanması tartışılıyordu. Hatta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili çalışma yaptığı da gündeme gelmişti. Riva'daki zirvede G.Saray cephesi maçların İstanbul'da oynanmasını tekrar masaya koydu. Stat, konaklama ve idman sahası sorunu olmadığı belirtildi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu,diyerek olayı başka bir noktaya taşıdı. Son sözü TFF,diyerek söyledi.12 Haziran'da başlayacak ligde kulüplerin deplasmanlara nasıl gideceği de çok tartışıldı. TFF ve Kulüpler Birliği'nin düşüncesi, "THY kalan 8 maç için ulaşım sponsoru olsun" şeklindeydi. TFF de önümüzdeki günlerde THY ile temasa geçerek bu konuyu görüşecek. Hedef her kulübün deplasmana özel uçakla maç günü gidip, dönmesi. Ancak bunun ekonomik boyutu ağır olduğu için kulüpler sponsor arıyor. THY'nin sponsorluğu bayramdan sonra yapılacak görüşmelerle netlik kazanacak.Toplantıda en ilgi çekici istek ise puan cetvelinde son 7 sırada yer alan takımların (küme düşmenin kalkmasını istemesi oldu. Bu konuda dün itibariyle ıslak imzalı bir başvuru yoktu. Ancak bu fikir olumsuz karşılandı. TFF öneriyi imkansız bulurken,görüşü hakim. Küme düşmenin kalkmasının gelecek sezon EURO 2021 planlarını sekteye uğratması nedeniyle de karşılığı yok. Çünkü 21 takımlı mücadelede ligin bitişi bile 1.5 ay uzayacak ve hazırlıkların geç başlamasına neden olacak.MHK, top santraya konmadan 10 gün önce Süper Lig ve yardımcı hakem kadrosunu İstanbul'daki Futbol Federasyonu Riva Tesisleri'nde kampa alacak. Kampa 140 hakem katılacak. Bu konuda hazırlıklarını yapan MHK hakemleri fiziksel olarak maçlara hazırlayacak.4 Büyükler başta olmak üzere Süper Lig ekiplerinin Euro ile ödeme yaptığı yabancı oyuncuların fazlalığı mali dengelerini de bozuyorYabancı sayıları da takımların artık en büyük sorunlarından. Başta 4 büyük kulüp olmak üzere tüm ekipler kadrolarındaki yabancı oyuncuların Euro üzerinden olan ücretleri nedeniyle de sıkıntılar yaşıyor.onu 15+3 kiralık oyuncu ile Başakşehir izliyor. Trabzonspor 12+2, Beşiktaş 13+3 ve F.Bahçe de 11'i kadrosunda biri de kiralık olmak üzere 12 yabancıya sahip. Salgın döneminde kasaları boşalan kulüpler bu isimlerle bir an önce yollarını ayırıp mali yükten kurtulmak istiyor.Koronavirüs salgını nedeniyle, bütün dünyada dengeler altüst oldu. Tabi bu doğal olarak spora da yansıdı. Bazı ülkeler liglerini tescil ettiler.vede oynatmak istiyor. TFF de 12 Haziran'da başlatmakararı almıştı. TFF ile Kulüpler Birliği'ninyaptığı toplantıda bu konuda mutabakat sağlandı. Ancak ligler oynanacaksa kesinlikle eski statüde devam etmeli.Ama lig başlayamaz ise doğal olarak zaten küme düşme devreye girmeyecektir. Ama TFF 1. Lig de tescil edilerek Süper Lig'e gelecek takımlar da açıklanmalı. Sonuçta onların da Süper lig yolunda ciddi emekleri var.Bu koşullarda önümüzdeki sezon için Süper Lig'in başlama tarihini de 21 takıma göre düzenlersin.Ama hem oynatılsın hem de düşme olmasın dersen takvim daralacaktır. Bu da EURO 2021 hazırlıklarını fazlasıyla etkileyecektir.