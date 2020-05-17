MURAT ÖZBOSTAN

Öneriden çıktı!

Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir daha önceki açıklamalarının aksine dün 'Ne olursa olsun' ligleri oynatacaklarını söyledi. Sayın Başkan, ilk defa maçların oynatılması ile ilgili bu kadar cesur konuştu. Söylenenler, cesur açıklamalar olmakla beraber, futbolun paydaşlarının içini rahatlatmayan birçok nokta da var. Madde madde bakalım

1- Sağlık Bakanı ile aynı fikirde olduklarını söylüyor... Oysa Sayın Fahrettin Koca alınan kararın Futbol Federasyonu'na ait olduğunu ifade etmişti. Nihat Bey, geçen hafta Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'na protokolü yolladıklarını ve yanıt beklediklerini açıklamıştı. Bu cevaba göre liglerin oynanıp oynanmayacağına karar vereceklerini söylemişti. Dün anladık ki herhangi bir yanıt olmadığı için, 'Biz ne olursa olsun oynatacağız' dedi.

2- 'Takımlarda virüs dahi çıksa onları ayırarak yolumuza devam ederiz...' Bu garip bir açıklama. Daha birkaç gün önce Beşiktaş oldukça fazla vaka sayısı ile karşı karşıya kaldı. Şu ans iyahbeyazlılar oynamak istemiyor. Yani gerçekçi olalım. 1-2 kişi neyse 5-6 vaka çıkarsa devam edemezsiniz. Böyle bir şey olamaz

3- '12 Haziran olmazsa başka alternatif var...' Başkan başka alternatif olduğunu hatta temmuzun ortasına kadar opsiyonları bulunduğunu ifade ediyor. Bu önemli bir konu ancak alternatifin ne olduğundan bahsedilmedi. TFF'nin işin zamanlaması ile ilgili ciddi bir planlaması olmadığı hissiyatı yaratan ve her şeyin kontrol altında olduğu konusunda güven telkin etmeyen bir tutum. O zaman temmuzun ortasına kadar bir erteleme olursa sıkıştırılmış bir lig mi olacak? Diyelim oynanmadı, ne olacak temmuz ortasına kadar!

4- 'Takımlar sürekli testten geçirilecek...' Bu durumda sorulması gereken soru 'Takımlar müsabakalara kadar kamplarda mı kalacak?' Çünkü test yaptığınız oyuncu evine, sokağına gittiğinde testin ne anlamı kalıyor ki. Bu konudaki net plan nedir? Takımlar kaç gün kamp yapacak?

5- 'Tescil gündemimizde yok...' Başkan yarışın nefes nefese geçtiğini söyledi. Evet, Süper Lig gerçekten nefes nefese geçen bir lig. Ama bu konuda değişik fikirler var. Maçların oynanıp şampiyonun belli olmasını yarışta mücadele edenler de çok istiyor. Zaten bunun aksini düşünen de yok. Merak edilen bu çerçevede futbolu yönetenlerin yol planları öneri olarak değil net olarak nedir?

6- 'Artık iş futbola dönüş öneri protokolü değil...' Hem kulüplerin hem de federasyonun ekonomik yapılarının ayakta kalması için maçların oynanması şart. Nihat Özdemir'in açıklamalarıyla bu da bir kez daha ortaya çıktı. Bir yandan sağlık dese de diğer taraftan işin ucu ekonomiye gidiyor. 588 milyon TL büyük para!