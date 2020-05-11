Futbola dönülemez protokolü 2

MURAT ÖZBOSTAN

TFF, takımların antrenmanlara başlaması nedeniyle 1 Mayıs tarihindeÖneri Protokolü açıklamış, çalışma döneminde uyulması gereken kurallarıBu kurallara kulüplerin uymasının zor olduğu konuşulurken, liglerin başlama tarihinin 12 Haziran olarak açıklanması ve ardı ardına gelen vaka haberleri, tartışmaları iyiden iyiye alevlendirdi.Protokolün öneri paketi olduğuna vurgu yapıldı. İşte dikkat edilmesi istenen o kurallar:Bu konuda sorumluluk tesis müdürü, idari direktör ve takım doktorundadır… Günlük ateş ölçme yapılacak, maske ile gezilip gezilmediği kontrol edilecek, eldiven takılacak… Bunlar düzenli olarak kontrol edilecek. Ayrıca bir vaka tespit edilirse hemen İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçilecek.Vaka çıkan kişinin ailesi için de evde test planlaması yapılacak.Vaka hastanede ya da evinde süreci geçirecek.Ayrıca eforlu EKG, akciğer tomografisi ve kan tetkikide istenecek. Tüm bu işlemlerin sorumlusu kulüp doktoru olacak.Bunlardan istenen sonuçlar çıkmazsa kişinin karantinasüreci devam edecek. Maça ve idmana çıkamayacak.Pozitif test sonucu 4 hafta içinde karşılaşılmış bir rakip takım üyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içinde tarama testine girecekler. Sorumluluk kulüp doktoru ve idari direktöre ait olacak. İdari direktör konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bilgi verecek.Bu dönemde oyuncular antrenman yaparken aynı haftada 2 ya da 3 müsabakaya çıkmaları gerekebilir. Buraya dikkat edin, bu maçlar deplasmanlı sistem ya da tek bir şehirde oynanabilir.Burada sorumlu yine kulüp doktorudur.Statlar maç sabahı ya da bir gün önceden dezenfekte edilecek. Stadyuma takım en geç 4 saat önce giriş yapacak. Karşılaşma öncesi ayrı ayrı çalışma odaları oluşturulacak. Bu alanlara sorumluluğu olmayanlar alınmayacak. İki doping odası olacak.Statta 20 metre aralıklarla el dezenfektanı olacak. Tuvaletler saat başı temizlenecek.Kamp kadrosuna katılacak oyuncular iki gün önceden PCR testine tabi tutulacak.Kulüp çalışanları futbolculardan uzak durmalı, maske takımına özen gösterilecek, tüm odalar dezenfekte edilecek.Otel sosyal mesafe açısına uygun olmalı. Kampa ziyaretçi kabul edilmeyecek. Herkes tek kişilik odalarda kalacak. Her koridorda kirli sepeti olacak. Mümkünse takım yemeklerini kulüp aşçısı yapacak. Otelin fitness salonu kullanılmayacak.TFF'nin açıkladığı protokolde maç sırasında statların güvenliği de önemli bir yer tutuyor. Protokolde herkesin bulunacağı yerler belirtilirken maç önü ve maç sonrası için de kesin kurallar mevcut.Top toplayıcı çocuklar 2 metre mesafede duracak. Eldiven ve maske takacaklar. Her iki takımın ve hakemlerin stada girişlerinde 15 dakika zaman aralığı olacak. Soyunma odasında destek ekipleri maske takacak. Hakemler stada giriş esnasında ve sahaya çıkana kadar maske kullanacak. Statta yemek ve içecek servisi yasak.Tüm medya mensupları maske takacak. Yayıncı kuruluşile statta olabilecek.Gazeteciler oyunculara 4 metreden fazla yaklaşamayacak. Gazeteciler kendi yiyeceklerini getirebilecek.Basın mensupları maç saatinden en az 30 dakika önce stada girecek. İmkânlar el vermiyorsa sosyal mesafeyi korumak için röportajlarMaç öncesi tokalaşmak, takım fotoğrafı vermek yasak. Gol sevinçlerinde kulübeye koşulmayacak. Maç esnasında futbolcular ve teknik ekip hakeme 2 metreden daha fazla yaklaşamayacak. Yedek kulübesi sosyal mesafeli olacak. Topa eldivensiz dokunulduğunda top dezenfekte edilecek. Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı su şişesi olacak ve bunları da malzemeciler yerine herkes kendisi taşıyacak Yedek kulübesine el dezenfektanı yerleştirilecek. Saha kenarındaki herkes maske takacak. Statlar maçtan sonra da dezenfekte edilecek. Soyunma odalarına girerken de herkesin arasında en az 2 metre mesafe olacak.Okuduğunuz satırlardan sonra eminim ki siz de aynı şeyi düşüneceksiniz… Futbol Nasıl Oynanmaz Protokolü! Neden… Bunu yazanlar da biliyorlar ki, Türkiye'de maçlarda özellikle alt ligleri bir tarafa bırakın 4 büyüklerin bile bu maddeleri hayata geçirmeleri imkânsız… Bu kuralları uygulayacak lojistik imkânlar yok. Statlarda nasıl oluşacak merak ediyorum. Bu kurallar uygulanırsa futbol futbol olmaktan çıkar. TFF'nin öneri dediği ve sorumluluk almadığı bu protokolü kim denetleyecek. TFF'nin bu altyapısı var mı? Yaptırım yok. Zaten ısrarla vurgulanan:Zaten bunu kimse uygulamaz. Sadece kafalar karıştırılmış. En iyisi liglerle ilgili bir karar hemen verilsin.