Futbola dönülemez protokolü 2

TFF, takımların antrenmanlara başlaması nedeniyle 1 Mayıs tarihinde "Futbola Dönüş"
Öneri Protokolü açıklamış, çalışma döneminde uyulması gereken kuralları 222 maddede anlatmıştı.
Bu kurallara kulüplerin uymasının zor olduğu konuşulurken, liglerin başlama tarihinin 12 Haziran olarak açıklanması ve ardı ardına gelen vaka haberleri, tartışmaları iyiden iyiye alevlendirdi. TFF bunun üzerine protokolün tamamını açıklama kararı aldı.
Protokolün öneri paketi olduğuna vurgu yapıldı. İşte dikkat edilmesi istenen o kurallar: 1- VAKA ÇIKARSA, TESİSTE NE OLACAK?
Bu konuda sorumluluk tesis müdürü, idari direktör ve takım doktorundadır… Günlük ateş ölçme yapılacak, maske ile gezilip gezilmediği kontrol edilecek, eldiven takılacak… Bunlar düzenli olarak kontrol edilecek. Ayrıca bir vaka tespit edilirse hemen İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçilecek. Tesiste olan olmayan herkes 24 saat içinde çağrılıp teste tabi tutulacak.
Vaka çıkan kişinin ailesi için de evde test planlaması yapılacak. Vaka ev izolasyonunda kalacak ise 5 günde bir kendi evinde kontrol testi planlanması önerilir. 2- VİRÜS KAPAN OYUNCU NE ZAMAN DÖNECEK?
Vaka hastanede ya da evinde süreci geçirecek. Oyuncu ise bu kişinin idmanlara başlayabilmesi için 3 testin negatif çıkması şart.
Ayrıca eforlu EKG, akciğer tomografisi ve kan tetkiki
de istenecek. Tüm bu işlemlerin sorumlusu kulüp doktoru olacak.
Bunlardan istenen sonuçlar çıkmazsa kişinin karantina
süreci devam edecek. Maça ve idmana çıkamayacak. 3- RAKİPTE COVİD-19 ÇIKARSA SÜREÇ NASIL OLACAK?
Pozitif test sonucu 4 hafta içinde karşılaşılmış bir rakip takım üyesinde çıkarsa, tüm oyuncu ve tesis çalışanları en geç 48 saat içinde tarama testine girecekler. Sorumluluk kulüp doktoru ve idari direktöre ait olacak. İdari direktör konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bilgi verecek. 4- AYNI HAFTA 2-3 MAÇ VARSA AYNI ŞEHİRDE OYNANABİLİR!
Bu dönemde oyuncular antrenman yaparken aynı haftada 2 ya da 3 müsabakaya çıkmaları gerekebilir. Buraya dikkat edin, bu maçlar deplasmanlı sistem ya da tek bir şehirde oynanabilir. Her müsabakadan iki gün önce tüm takım, teknik kadro, destek ekipleri tarama testine tabi tutulmalıdır.
Burada sorumlu yine kulüp doktorudur. 5- HER MAÇ STAT DEZENFEKTE EDİLECEK
Statlar maç sabahı ya da bir gün önceden dezenfekte edilecek. Stadyuma takım en geç 4 saat önce giriş yapacak. Karşılaşma öncesi ayrı ayrı çalışma odaları oluşturulacak. Bu alanlara sorumluluğu olmayanlar alınmayacak. İki doping odası olacak. Yedek kulübesi ve ısınma alanlarına takım harici kimse girmeyecek.
Statta 20 metre aralıklarla el dezenfektanı olacak. Tuvaletler saat başı temizlenecek. 6- KAMPTA ÖNLEMLER NASIL OLMALI?
Kamp kadrosuna katılacak oyuncular iki gün önceden PCR testine tabi tutulacak. Mümkün olduğunca az kişi kampta olacak. Futbolcular ayrı ayrı dönemlerde yemek yemeli.
Kulüp çalışanları futbolculardan uzak durmalı, maske takımına özen gösterilecek, tüm odalar dezenfekte edilecek. 7- OTELDE ODALARDA TEK KİŞİ KALACAK!
Otel sosyal mesafe açısına uygun olmalı. Kampa ziyaretçi kabul edilmeyecek. Herkes tek kişilik odalarda kalacak. Her koridorda kirli sepeti olacak. Mümkünse takım yemeklerini kulüp aşçısı yapacak. Otelin fitness salonu kullanılmayacak. Birden fazla otobüs ve ulaşım aracı olacak. En az 6 saat mesafelik deplasmanlarda takım otobüsü tercih edilecek.
TFF'nin açıkladığı protokolde maç sırasında statların güvenliği de önemli bir yer tutuyor. Protokolde herkesin bulunacağı yerler belirtilirken maç önü ve maç sonrası için de kesin kurallar mevcut. 8- HAKEM MAÇA KADAR MASKESİNİ TAKACAK!
Top toplayıcı çocuklar 2 metre mesafede duracak. Eldiven ve maske takacaklar. Her iki takımın ve hakemlerin stada girişlerinde 15 dakika zaman aralığı olacak. Soyunma odasında destek ekipleri maske takacak. Hakemler stada giriş esnasında ve sahaya çıkana kadar maske kullanacak. Statta yemek ve içecek servisi yasak. 9- BASINLA 4 METRE ARA ŞARTI
Tüm medya mensupları maske takacak. Yayıncı kuruluş 50 kişi
ile statta olabilecek. Maksimum 12 foto muhabiri 20 gazeteci, 8 kameraman akredite olabilecek.
Gazeteciler oyunculara 4 metreden fazla yaklaşamayacak. Gazeteciler kendi yiyeceklerini getirebilecek. Basın toplantısına gireceklerin sayısı kısıtlanacak.
Basın mensupları maç saatinden en az 30 dakika önce stada girecek. İmkânlar el vermiyorsa sosyal mesafeyi korumak için röportajlar 2 metrelik mesafeyi oluşturacak ayaklı veya çubuklu mikrofonlar ile yapılmalı. 10- KULÜBEYLE GOL SEVİNCİ YOK TÜM HAKEMLERLE MESAFE EN AZ İKİ METRE OLACAK!
Maç öncesi tokalaşmak, takım fotoğrafı vermek yasak. Gol sevinçlerinde kulübeye koşulmayacak. Maç esnasında futbolcular ve teknik ekip hakeme 2 metreden daha fazla yaklaşamayacak. Yedek kulübesi sosyal mesafeli olacak. Topa eldivensiz dokunulduğunda top dezenfekte edilecek. Sahadaki oyuncu ve yedek kulübesindeki herkesin ayrı su şişesi olacak ve bunları da malzemeciler yerine herkes kendisi taşıyacak Yedek kulübesine el dezenfektanı yerleştirilecek. Saha kenarındaki herkes maske takacak. Statlar maçtan sonra da dezenfekte edilecek. Soyunma odalarına girerken de herkesin arasında en az 2 metre mesafe olacak. FUTBOL, FUTBOL OLMAKTAN ÇIKIYOR
SONUÇ:
Okuduğunuz satırlardan sonra eminim ki siz de aynı şeyi düşüneceksiniz… Futbol Nasıl Oynanmaz Protokolü! Neden… Bunu yazanlar da biliyorlar ki, Türkiye'de maçlarda özellikle alt ligleri bir tarafa bırakın 4 büyüklerin bile bu maddeleri hayata geçirmeleri imkânsız… Bu kuralları uygulayacak lojistik imkânlar yok. Statlarda nasıl oluşacak merak ediyorum. Bu kurallar uygulanırsa futbol futbol olmaktan çıkar. TFF'nin öneri dediği ve sorumluluk almadığı bu protokolü kim denetleyecek. TFF'nin bu altyapısı var mı? Yaptırım yok. Zaten ısrarla vurgulanan: "Biz sorumluluk almayız, her şey kulüplere ait…Bol bol test yaptırın. Sonuçlarına göre hareket edin."
Zaten bunu kimse uygulamaz. Sadece kafalar karıştırılmış. En iyisi liglerle ilgili bir karar hemen verilsin. Onun da sorumluluğu federasyonda olsun.