Mehmet Kasapoğlu: Tartışmaları bırakın omuz omuza verin

MURAT ÖZBOSTAN

"Seyirci hem sahadan hem de tribünde olmaktan keyif almalı. Sığ tartışmaları ve kavgaları bırakmalı, omuz omuza futbolumuzu ayağa kaldırmalıyız."Kulüplerimizin doğru, akılcı ve finansal açıdan sürdürülebilirbir anlayışla yönetilmesi gerekiyor.Reklam ve sponsor gelirlerini, maç başı gelirleriartıracak eylem planları hayata geçirmeliyiz.Açığı sadece devlet üzerinden kapatmayaçalışmak, devleti en büyük sponsor yapar, buda sürdürülebilir bir adım değil. Seyirci hem sahadan hemtesisten hem oyundan hem de tribünde olmaktan keyif almalı.Ben, kulüplerimizin Almanya, Fransa, İngiltere gibi idari,mali ve sportif yönden yeniden yapılanma sürecine girmesigerektiğini düşünüyorum. Ülkemizde kulüp yapıları, Avrupahatta dünyada eşine pek az rastlanır bir çeşitlilik gösteriyor.Bu yasal anlamda sorunlarıberaberinde getiriyor. Kulüpler ile yapacağımız çalıştayda,bu sorunlara çözüm yollarını konuşacağız.Uluslararası kurumların tahminleri,2016 Rio Olimpiyatları'ndan dahafazla olacağı yönünde. Sonuçta butahminler sporcuların ve takımlarınbugünkü performansları üzerindenyapılıyor.Sporu tabana yaydıkça, tabandakikatılım, piramidin tepesindekielit sporcu sayısını da doğalolarak arttıracaktır.Şu ana kadar olimpikalanda 8 branşta 37 sporcumuz, paralimpikalanda ise 8 branşta 48 sporcumuzolmak üzere toplam 85 sporcumuzkota aldı.Milli sporcularımız birçok branştaspor tarihimize geçen unutulmaz başarılaraimza attı. Bizleri gururlandıransporcu kardeşlerimi bir kez daha gönüldenkutluyorum.2019 yılı içinde 5 bin 102sporcuya 'milli sporcu' belgesi verdik. Ayrıcabu yıl, yükseköğrenim gören ve millisporcu belgesine sahip 2 bin 896 öğrencimiz,milli sporcu bursundan faydalandı. 2020 yılındada milli sporcuların başarısı ve refahıiçin her türlü imkânı seferber edeceğiz."Tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum. 2020 yılının milletçe birlik ve dirliğimizin daim olduğu, dünyada adaletin ve sevginin hüküm sürdüğü, mazlum coğrafyalarda akan gözyaşının son bulduğu güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum."Biz; AK Parti iktidarı olarak,Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde2002 yılından bu yanatesisleşmede adeta bir devrimeimza attık ve bu tesisleşmenin,bu yatırımların meyveleriniartık toplamak istiyoruz.Bilindiğiüzere Aralık ayında2020 yılı bütçesiTBMM'de kabuledildi ve Bakanlığımıziçin öngörülenBu rakamın1 milyar 198milyon 971bin TL'si yatırımgiderleriiçin öngörülmüştür.Bir başkaifadeyle, yatırımgiderlerimizbütçemizin yüzde6,73'ünü oluşturmaktadır.Bakanlıkolarak sağlıklı, geleceğegüvenle bakan,ülkesine bağlı, başıdik, mutlu bir gençlikiçin çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Bu memleketde bu gençlik de hepimizin.Bunun içinMilli Eğitim Bakanlığımız ile yaptığımızprotokol kapsamında ortaya koyduğumuzbu uygulamayla öğrenciler,uzmanlar tarafından yeteneklerine uygunbranşlara yönlendiriliyor. Projeninilk uygulaması 2017-2018 Eğitim-Öğretimyılı sonunda yapıldı, yaklaşık 423bin ilkokul 3. sınıf öğrencisi taramalarımızakatıldı. 46 bin 884 çocuğumuzseçildi. 2018-2019 Eğitim-Öğretimyılı içerisinde 802 bin 946üçüncü sınıf öğrencisi taramalarımızakatıldı ve 100 bin çocuğumuzeğitime çağrıldı. Yine 3 bin551 engelli öğrencimizin sportif yetenektaraması yapılarak söz konusueğitime katılmaları sağlandı."Başarılı sporcularımız sadece branşlarında değil, istedikleri eğitim dalında kariyer yapabilecek. Ailelerimizin 'Okul mu, spor mu?' tereddütlerini ortadan kaldırıyoruz"Gençlik ve Spor Bakanlığı olarakhedefimiz, 2020 yılında dagençlerimizin yüzlerini güldürecekve ülkemize yeni sportif başarılarkazandıracak çalışmalara imza atmakolacak.Ortaöğretimve yükseköğretime geçişlerineyönelik birtakım düzenlemelerinve teşviklerin hayata geçirilmesiiçin gayret gösteriyoruz.Sporda başarı da tesadüfen ortaya çıkan bir konu değil. Yoğun ve disiplin içinde, küçük yaşlarda başlayıp, uzun yıllar yürütülmesi gereken kapsamlı bir çalışma programı gerektirmektedir. İşte bu zorunluluk, sporcuların akademik eğitim hayatları için yeterince ders çalışma zamanı bulamamalarıyla sonuçlanıyor.Ülkemizde de pek çok hükümet bu sorunu iyi niyetle masaya yatırmış ve imkânlar ölçüsünde çözüm üretmeye çalışmıştır.. 28 Vakıf Üniversitesi ile tarihi bir anlaşma imzalayarakMİLLİ sporcularımız, Vakıf Üniversiteleri'nde ücretsiz olarak eğitim görecekler. Bu şekilde ailelerin ve sporcuların, 'Okul mu, spor mu?' konusundaki tereddütlerini de büyük ölçüde bertaraf etmiş olacağız. Milli sporcularımız, Vakıf Üniversitesi'ne son sırada olsa bile puan olarak girmeye hak kazanırsa, ücretsiz olarak okuyabilecekler. İşte bu mutabakatla milli sporcunun, spor için ayırdığı vakit, maddi bakımdan tazmin edilmiş oluyor. Kısacası bu çalışmayla, çift kariyer yapmak isteyen sporcu öğrencilerin eğitimine büyük bir kolaylık getiriliyor. Gelecek yıldan itibaren Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın vereceği belgeyle sporcu öğrenciler yüzde 100 eğitim bursu alabilecekler.