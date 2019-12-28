MURAT ÖZBOSTAN

Kral adamsın Atiba! Yerin dolmayacak

Dün maça başlarken soru işareti şuydu: Derbideki yenilginin ardından polemiklerle geçen hafta sonrasında Beşiktaş arka arkaya 4 mağlubiyet almış bir takım olarak ligin formda ekibi G.Birliği'ni devirip 2020'ye umutlu girecek mi? Fırat Aydınus belli ki kendisine sinkaflı tacizde bulunan Nadir'i haklı olarak oyun dışına attı. İkinci kırmızı kartta VAR'ın oyuna müdahil olması tribünleri çileden çıkardı. Evet pozisyon net kırmızı kart. Tribündeki taraftarların hissettiği başka! Derbide 2 penaltı pozisyonunda suskun kalan VAR odası dün devreye girdi. Taraftarı çileden çıkartan, doğru karar olsa da tatmin etmeyen bu.. Bunun adı çifte standart... Şampiyonluk yarışında rakibinizle oynadığınız derbide VAR uyurken, dün gece akılları başlarına geliyor. Beşiktaş geriye düştüğü maçta, ilk yarıda rakibi 9 kişi kalmış olmasına rağmen pozisyona bile giremedi! Burak yok.. Ama Umut onun kötü bir kopyası olmaktan uzaktı.. Derbideki kötü Diaby'ye de Avcı 45 dakika sabretti! Adem hep kayıp genelde.. Atiba ilk golde Vida'ya attırdı. İkinci golde N'Koudou'ya attığı topu Beşiktaş'ta zaten atacak başka futbolcu yok!. Oğuzhan'a da hayat verdi.. Ve finali de golle yaptı.. Futbolda herkesin yeri dolar derler ama emin olun Atiba bıraktığında o yer dolmayacak. Kral adamsın Atiba.. Beşiktaş'ı kurtaran adam oldun.. 9 kişi oynayan bir rakip karşısında tabelayı lehine çevirmek elbette ki beklenen sonuç! Ama Abdullah Avcı'nın takımı Kasımpaşa maçından beri bıçak sırtında yürüyor. 2020'ye galibiyetle girdiler. Şampiyonluk yarışında var olabilmeleri için devre arası kampında hazır olmayan ne varsa hazır etmek zorundalar. Yoksa dünkü gibi yokları oynarken VAR'a güvenmesinler..