MURAT ÖZBOSTAN

6 maçta kahraman! 4 maçta ne diyelim!

BEŞIKTAŞ arka arkaya 6 maç kazandığı zaman şunu da hep ifade etmiştim: Evet Beşiktaş kazanıyor ama futbol olarak tatminkar bir görüntüsü yok. Nitekim şimdi de Avrupa, Türkiye Kupası ve lig derken, 4 maç üst üste kaybetti. Yani 6 maç kazanıyorsun kahraman oluyorsun, 4 maç kaybediyorsun şimdi ne diyeceğiz! O zaman şimdi de Abdullah Avcı başarısız. Avcı hem Avrupa hem de Türkiye Kupası maçında lig maçlarını düşünerek derin rotasyonlar yaptı. Ne fayda gördü, koca bir hiç! Az kalsın Erzincan'a eleniyordu bir de.. Durum böyle iken Beşiktaş adına bir sıkıntı var demektir. Bir kere derbi maça hiç konsantre olamamış... Sahaya çıkan 11 Beşiktaşlı futbolcu içinden saysak kaç adam iyi oynadı diyebiliriz... Aklıma bir Atiba gelir. Başka da gelmiyor zaten... Caner sürekli gergin, tüm derdi hakem. Defans insanın yüreğini ağzına getiriyor. Burak Yılmaz yalnızları oynadı. Lens'e 11 piyangosu çıkmıştı, o bunu da değerlendirmedi. Oyunu zorlamayan, maçı kazanmak istemeyen, bireysel yeteneklerini ortaya koyamayan Beşiktaş'ın 3 puanıalması imkânsızdı.. Fenerbahçe çok keskin bir virajı döndü..Ersun Yanal maç sonrası sitem dolu kısa bir açıklama yapsa da kendisi açısından kader maçında kariyerini şimdilik kurtardı. "Hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı" diyen Yanal bu derbiyi aldı ama şunu da yazalım, karşısında bu kadar kötü ve dağınık bir Beşiktaş olmasa bu skor o kadar kolay gelmezdi. Bu sezon Fatih Terim, Ersun Yanal, Abdullah Avcı ve Ünal Karaman'ın dört dörtlük performans sergilediklerini kimse söyleyemez. Herkes eleştiriliyor hocam! Son sözüm de Cüneyt Çakır ile VAR hakemi Mete Kalkavan'a... Bu kadar tartışmalı pozisyonu nasıl analiz edemiyorsunuz! Millet artık sizi konuşmaktan bıktı.