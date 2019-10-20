MURAT ÖZBOSTAN

Ocak’ta takımın yarısı gider!

Beşiktaş bugün tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacak. Adaylar çok fazla hazırlanamadı ama neler yapacaklarını uzun uzun medyaya anlattılar.. Değerli kongre üyeleri bir seçim yaparak Kartal'ın yeni başkanını belirleyecek. Kim gelirse gelsin işi zor! Herkes borçları anlatıyor uzun uzun ama taraftar da takıma bakıyor. 8 hafta geride kaldı... Koca Beşiktaş'ın 9 puanı var.. Adı Beşiktaş ama açıkçası oynayan futbolcular bu formanın ağırlığını da ruhunu da unutmuşlar.. İşte yeni başkan, yönetim bu takım için neler yapacak? Kimleri gönderecek? Sihirli bir dokunuş olacak mı? Önemli noktalar bunlar.. Eğer yeni ekip takıma dair bir şeyler yapamazsa, Beşiktaş Mayıs'ta bir seçime daha gider!.. Bu kadar açık ve nettir. Maça gelirsek... Beşiktaş topa sahip olan takımdı. Ama bunun bereketi yoktu. Takımı ileri taşıyacak pozisyona sokacak bir adamı yoktu... Ljajic'i de Abdullah Avcı ayar vermek için kulübeye çekince, Beşiktaş patinaj çekti. Adem hücuma yön veren atakların kale önüne gelmesini sağlayan bir isim. Ve yaratıcı. Formsuz evet! İyi de Beşiktaş'ta tüm takım formsuz zaten haftalardır... Biraz da İstanbul gecelerinin peşine düşmüş deniyor. Ne olursa olsun böyle bir maçta oynaması lazımdı. Zaten oyuna girince Beşiktaş birazcık kıpırdandı... Ama olmadı.. Telafisi zor olan bir kayıp yaşadı Beşiktaş.. Artık önünde bir Avrupa maçı ve bir de Galatasaray karşılaşması var.. Zaten bu iki maç Abdullah Avcı'nın durumunu da neşleştirir. Ankara'da kazansanız farklı olabilirdi.. Size bir sır vereyim; Ahmet Nur Çebi ya da Serdal Adalı başkan olursa bu takımın yarısı Ocak'ta gider!