MURAT ÖZBOSTAN

Güneş’in iki perdelik planı tuttu

Dünya Kupası'nın son sahibine Konya'daki mağlubiyet çok ağır gelmişti. Paris'te oynadıkları son 7 maçı kazanmış olmanın güveniyle rövanşı almak için sahaya çıktılar ama tribünlere baktığımızda deplasmandaydılar sanki. Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü ilk 11, "Ben bu rövanşı vermem" diyordu, gerisi sahada futbolcuların ayaklarına ve yüreklerine bakıyordu elbette. Pogba ve Kante'nin olmadığı Fransız orta sahası bütün üretkenliğini Griezmann üzerine kurarken, defansta sağlam durduk. Merih ve Çağlar yıkılmaz kale gibiydiler. İlk yarının tek net pozisyonunda Mert kalesinde devleşti.

Orta sahayı kalabalık tutup kaptığımız topları hızlı hücumlara çevirmek ve topu Burak Yılmaz ile buluşturmak konusunda eksik kaldık. Geçiş oyununda Ozan'ın ağırlığı ve uzak mesafeli şutlardaki isabetsizliği, Okay'ın maç eksiği yüzünden düşük temposu derken teknik direktör Şenol Güneş'in 46'da Hakan Çalhanoğlu hamlesi geldi. İlk yarıda en güzel hareket Mert'ten gelmişti. İkinci yarıda ise Hakan'dan. Nefis indirdi Burak'ın önüne... O anda golü bulsak Fransa krize girerdi. Ben Yedder yerine oyuna giren Giroud, bir duran topta Ozan hava mücadelesinde eksik kalınca affetmedi ama Konya'dan sonra Paris'te de Kaan Ayhan çıktı sahneye...

Kazananın iki maç kala Euro 2020 bileti alacağı 90 dakikada, bu turnuvada büyük karakter koyarak oynayan gençlerimiz Avrupa'nın en önemli deplasmanlarından birinde Dünya Kupası'nın son sahibine her ikili mücadelede kafa tutarak ve fizik olarak son düdüğe kadar ayakta kalarak, özgüvenlerini de liderlikle birlikte pekiştirdiler. Sahaya çıkan 11 defansif görünebilir ama 46'daki Hakan hamlesiyle Şenol Güneş iki perdelik planı olduğunu gösterdi bize. İzlanda'dan İstanbul'da rövanşı alır ve millet olarak Euro 2020 biletini hep birlikte kutlarız. Bu arada bize adeta Türkiye'yi yaşatan vatandaşlarımıza, gurbetçilerimize teşekkür etmek lazım. Muhteşem bir destek verdiler. Fransızları adeta şok ettiler. Maç sonrası da Paris sokakları inanılmazdı.

Tamamen Türkiye tezahüratları, şarkılar, bayraklar, müthiş bir coşku vardı.

Herkesin emeğine, gönlüne, yüreğine sağlık.