MURAT ÖZBOSTAN

Kış lastiği Atiba

Beşiktaş eğer kaçırdığı fırsatları gole çevirseydi daha farklı galip gelir, averajını da düzeltirdi. Biraz şımarıklık biraz da beceriksizlik nedeniyle Beşiktaş zor da olsa Malatya'da kazandı. Özeti şuydu: 1- Beşiktaş çok pozisyona girdi. Malatya'nın kalecisi Ertaç farka izin vermedi, 3-4 tane yüzde yüz top kurtardı. 2- Adem atılmasa maç 11'e 11 oynansa, skor böyle olmayabilirdi. Kırmızı kart maçın senaryosunu değiştirdi. 3- Biri Türk, biri Sırp Malatyalı Adem ile Beşiktaşlı Adem takımlarına zarar verdiler. 4- Şenol Güneş, kulübede yüreği ağzında bir maç izledi, ömründen yıllar gitti!

Bazı özel futbolcular vardır... Beşiktaş'ta da son yıllara damgasını vuran isim Atiba oldu. Hele de şu kritik günlerde!.. Beşiktaş birçok futbolcusu ile sorunlar yaşıyor. Kimisi haklı olarak parasını istiyor kimi de gitmek... Kimisi de gereksiz açıklamalar ile takımına zarar veriyor... Atiba hiç konuşmuyor. Pardon konuşuyor da ayakları sadece!.. Yaş 36.. Beşiktaş'ın adeta yarısı... Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjisi, kocaman yüreği var. Keşke Avrupa kadrosuna da adı yazılsaydı; belki Beşiktaş şimdi Avrupa'da olurdu.. Genç oyunculara sabah, akşam bu Atiba'yı izlettirmek lazım. Ayrıca bütün kritik gollerini Şubat, Mart ve Nisan'da atmış.. Beşiktaş'ın adeta kış lastiği olmuş. Atiba dışında maçı çözen isimlerden biri de Caner'di. Malatya'da eski günlerinden esintiler sundu... Fenerbahçe maçı öncesi böyle zorlu bir deplasmandan kayıpsız dönmek Beşiktaş adına önemliydi.