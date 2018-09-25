MURAT ÖZBOSTAN

Güneş istediğini aldı ama…

Beşiktaş aylardır Talisca'nın yerini nasıl dolduracağım diye papatya falları açtı. Yönetim transferin son günlerinde Adem Ljajic'i transfer etti. Adam geldi yedek başladı, sonra 11'e yerleşti. Siz Fenerbahçe ile derbi maçına çıkıyorsunuz ve 10 numaranız kulübede.. Son 8 maçının 5'inde mağlup olmuş Fenerbahçe karşısında Şenol hoca, Adem'i 11'e koymayacaksa, bu adam ne zaman forma giyecek?

Bir kere hocanın Oğuzhan seçimi de yanlıştı. Zaten oyunda kaldığı süre içerisinde de yaptığı fauller dışında fazla göremedik. Bir oyuncu yıllardır istikrarlı olamıyorsa, derttir, baş ağrısıdır! Beşiktaş için vasatın altı ilk 45 dakikada Babel'in kişisel becerisi ile gelen golde, şans Beşiktaş'tan yanaydı. O ana kadar Fenerbahçe'nin 3 net pozisyonu vardı. İlk yarıyı 1-0 önde bitiriyorsunuz, ikinci yarı biraz hareket desek de Beşiktaş için bir şey değişmedi.

Bu bölüm karşılıklı ataklarla geçerken Caner'in Ayew'e ikramıyla Fenerbahçe skorda dengeyi buldu. Caner gecenin Oğuzhan ile birlikte en kötü isimlerinden biriydi Beşiktaş adına.. Ve atılmak için de her şeyi yaptı, son düdükten sonra da olsa bunu başardı. Fenerbahçe yeni bir takım, bu bir puan ile olası bir dev krizin eşiğinden döndü ama kadro kalitesi bütün sezon tartışılacak. Beşiktaş olmasa da Şenol Güneş istediğini aldı. Futbol adına tatsız tuzsuz bir derbiydi. Bir derbi milyonlarca insana "Bitse de gitsek" havasını veriyorsa bunu hocalar ve futbolcular düşünecek. Sonuç Galatasaray'a yaradı!