METİN TEKİN

Düşünürken kolay ama...

Beşiktaş'ın hafta içinde Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında çıkan olaylar ve karşılaşmanın tatil edilmesinin bu maça etkisi olduğunu zannetmiyorum. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor karşısında maça çok iyi bir oyun başlangıcı yaptı, yüksek tempo sonunda da 13. dakikada da Negredo'nun golüyle 1-0'ı buldu. Sonrasında 7-8 dakika bu etkili oyununu devam etti. Bir futbol klişesidir ama 'İkiyi bulamazsanız işiniz zorlaşır.' İşte Beşiktaş da tam bunu yaşadı. İkiyi bulup oyunu farklı bir yere taşıyamadığı gibi Malatya aynı disiplinle oyunda kaldı. Oyun etkinliğini ilk yarının bir bölümünde eline geçirdi ve akabinde de golü buldu.

İkinci yarıda Beşiktaş'tan hızlı bir çıkış bekliyorduk ama sendeledi... Sonrasında yakalanan 2-3 pozisyonda son dakikaların telaşı, 'İç sahada puan kaybı yaşanır mı?' diye düşünmesini beraberinde getirdi. Ama yine Talisca, Beşiktaş'ın gerildiği maçta işi çözen isim oldu. Belki gole kadar istediklerini yapamayan bir Talisca vardı ama yine kafayla golünü atıp takımını yarışta tuttu.

Dün gece bireysel performanslar tatmin edici değildi... Babel'in inanılmaz top kayıpları, her zaman etkili ve verimli etkiler yapan Caner'in yan topları ve kenar ortaları istediği gibi kullanamayışı, haftalar sonra iç sahaya çıkan Quaresma da istediği işleri yapamadı ta ki son dakikadaki golüne kadar. Oğuzhan'ın iyi başlayıp kötü gidişi... Vida, 'Top kaleye yaklaştıkça rakibin içine girmelisiniz' mantığından ters davranıp Pereira'ya atışı yaptırdı ve tabii ki Fabri'nin de büyük hatası vardı.

Bu kıyasıya yarışta herkes gibi biz de kalan maçları önümüze alıp, ahkamlar kesebiliyoruz... 'Beşiktaş'ın tek maçı kaldı, o da Galatasaray', 'Galatasaray'ın tek zorlanacağı maç Beşiktaş', 'Başakşehir kimseye şampiyonluğu vermez', 'Fenerbahçe kaybetmez'... Ama bu işin içinde yaşayanlar biliyor ki kazanmak için gol atmak gerekir ve bu da kolay değil. Galatasaray'ın Alanya maçı ve dünkü Beşiktaş karşılaşması kolay mücadele olmadığını kanıtladı. Kimse Beşiktaş'ın, Malatya karşısında bu kadar zorlanacağı tahmin etmiyordu. Yarış kıyasıya devam.