Babel kalitesi

METİN TEKİN

Zor geçmesi beklenen Akhisar deplasmanında Beşiktaş'ı nasıl buldunuz?

Beşiktaş her iki yarıda da oyun başlangıçlarını golle yaptı. İlk golde Akhisar'ın oyun anlayışı değişmedi ama ikinci golden sonra oyunu biraz daha öne taşıyan bir ev sahibi izledik. İki tane de net pozisyon buldular.

Ama Beşiktaş çok da oyun kurmaya gerek kalmadan skoru 3-0'a getirdi. Çok zor gözüken bir deplasmanı kolay bitirdi diyebiliriz.

Burada da bence bütün oyuncuların katılımı değil özellikle Caner ve Medel'in iştahlı oyunları ve Babel'in vuruş kalitesi işi iyice kolaylaştırdı Beşiktaş için.

Bazı maçlar vardı, Beşiktaş'ın çok daha iyi oynayıp skoru alamadığı... Ama oyuncu kalitesi zaman zaman oyun gücüne ihtiyaç duymadan kazanabilen bir Beşiktaş yaratıyor.



Babel (12 gol, 4 asist) için Talisca'nın (12 gol, 4 asist) gölgesinde kalıyor diyebilir miyiz?

Skora yüksek katkı yapan iki başarılı oyuncudan bahsediyoruz. Ama Talisca bazı maçlarda skoru tek başına yakaladığı için öne çıktı. Babel'in de kalitesinden her zaman bahsediliyor zaten. 3-4 haftalık sallandığı bir dönem oldu ama formunun yine yükseldiğinden bahsedebiliriz.

Zaten Beşiktaş'ın kalitesini anlatırken, Negredo'yu bir kenara bırakırsak ilerde Babel-Talisca-Quaresma gibi oyun anlamında olmasa da skoru çözen kaliteli bir üçlüden bahsediyoruz.

Talisca'nın genç olması ve oyuncu özellikleri onu bir adım öne atıyor olabilir. Ama performans olarak Babel'in de onun kadar katkısı vardır Beşiktaş'a...



Bu sonuç Galatasaray-Başakşehir maçını nasıl etkiler?

Yani son 6 haftaya girerken, 5 gollü Göztepe ve ardından 3 golle kazanılan bir Akhisar deplasmanı Beşiktaş'ın finişe kafası rahat girdiğini ve oyun iştahının yüksek olduğunu gösteriyor. Şenol Güneş, "Biz rakiplere değil de kendimize bakıyoruz" dese de bundan sonraki resmi görmesi için G.Saray-Başakşehir maçı büyük önem taşıyor. Gerçekten şampiyonluk için çok önemli bir karşılaşma olacak. Yarışta kalan bu dört takımdan hangisi hiç de kolay olmayan altıda altıyı başarırsa, şampiyonun da o olacağını düşünüyorum.