Şah-mat!

G.Saray bu sezon Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor. Okan Buruk ve öğrencileri üst üste Devler Ligi'nde 3. galibiyetini alırken bir İngiliz takımı Aston Villa'yı resmen dize getirdi. Okan Buruk, satranca benzeyen maçta ayağa pas organizasyonunun mimarı Emery'yi şah mat etti. G.Saraylı oyuncular, müthiş savaştılar hep kazanma coşkusu ile oynadılar. Birbirlerine müthiş yardım ettiler. Rams Park'taki seyirci de destek ateşini yakınca sahada şahlanan bir G.Saray izledik. Okan Buruk'un şahmatında en önemli silahı Deniz Gül oldu. Benim de eleştirdiğim Deniz, burnunun kırılması pahasına attığı kafa golü ile G.Saray'a maçı kazandırırken büyük alkış aldı. Okan hocanın Eren'i Jakobs'un önüne koyması, Sane'yi maç boyu dahi düşünmemesi çok doğru bir hamleydi. Kanatları iyi kullanan Aston Villa'ya akıllarda kalacak pozisyon bile verilmedi.



Sanchez-Singo-Abdülkerim ve Jakobs çok büyük oynadılar. Torreira yine savaşçı kimliği ile ön plana çıktı, Yunus kanatlardan G.Saray'ı hücuma taşırken bir ressam gibi rakiplerine çalımlar attı. UEFA artık G.Saray maçlarına Alman hakemlerini göndermesin. Resmen Alman hakemler Türk ve G.Saray düşmanlığı yapıyor. Lizbon deplasmanında Batrakov'un karnına tekme atan Sportingli Altimira için VAR'da Alman Dingert'in devreye girmemesi skandaldı. Deniz'in gol sırasında burnuna atılan tekme net kırmızıydı. Alman Siebert ihraç kararı vermedi VAR'daki Alman Sören Storks görmemezlikten geldi. G.Saray sadece A.Villa'yı devirmedi Alman hakemi de yendi. Okan Buruk'u kurduğu ilk 11'den sonra yaptığı doğru değişikliklerden dolayı kutluyorum.