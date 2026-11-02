Başkan çözemezse sıkıntı yaşar

G.Saray, son dönemlerde sakinlik yaşarken mutluluktan ve huzurdan bulutlar üzerinde gezerken anlamsız ve gereksiz bir fırtınaya tutuldu. Demek ki G.Saray camiasına, yönetimine huzur batıyormuş! Rakipler G.Saray'ı kıskanırken, gündemlerinden G.Saray'ı düşürmezken, G.Saray'ın başarıları rakiplerde kıskançlık yaratırken maalesef G.Saray kendi içindeki huzuru koruyamıyormuş. Soruyorum; Metin Öztürk'e, bu mesajı atmaya gerek var mıydı? Abdullah Kavukcu'dan rahatsız olan insanlar var. Ben başkan Dursun Özbek'e söylemiştim. Daha güçlü bir yönetim kurabilirdi. Geçmiş yönetimlerden daha uyumsuz bir yönetim yaptı. Başkan Özbek önemli işlere imza atmışken böyle gövdeli iki istifa olunca çok şaşırdım. Her yönetimde sıkıntılar olur. Bu iki istifa G.Saray'a yakışmadı.

Demek ki G.Saray başkanı takımına hakim değilmiş. Doğru takım kuramamış. Metin Öztürk, mesaj atıyor. Başkan Dursun Özbek'in tökezlemesini kollayanlar, seçim yenilgisi yaşayanlar, başkanlık hayali kuranlar krizi fırsata çevirmeye çalışıyorlar. Bugün Öztürk'ün istifasının arkasında durup Kavukcu'nun kellesini isteyenler geçmişte rahmetli Mustafa Cengiz'e omuz atılırken niye aynı hassasiyeti göstermediler. Galatasaray'ın bozulan huzurundan faydalanmaya çalışanlar sahneye çıkıyor, G.Saray'da huzur varken bunun neden bozulmasından keyif almaya çalışıyorsunuz? Uzlaştırıcı ve yapıcı olmak sizler için bu kadar zor mu? Konu G.Saray ise gerisi teferruattır. Kemerburgaz'daki bazı profesyoneller, sizin ne derdiniz var? Dedikodu üretmek, sürekli birilerine bilgi aktarmak, yediğiniz ekmeğe yakışıyor mu?

Metin Bey de Abdullah Kavukcu da benim için çok değerlidir. Galatasaray'ın mottosu 'Kol kırılır yen içinde kalır' değil miydi? Ne oldu, iki gövdeli istifayla kol kırıldı ama yen içinde kalmadı. Bazı insanlar Kemerburgaz'a girememenin sıkıntısını hep gündeme taşıdılar. Erden Timur döneminde de giremiyordunuz. Güçlü, tecrübeli ve uyumlu bir yönetim kurulsaydı G.Saray bu sıkıntıları yaşamazdı. Birbiriyle aynı dili konuşamayan insanlardan oluşuyor yönetim. G.Saray'da başkanlık makamı vardır, başkan ne derse o olur. Başkan Özbek masaya yumruğunu vurmalı, Öztürk ile Kavukcu'yu karşısına alıp eteklerdeki taşları dökmelerini sağlamalıdır. Eğer G.Saray bu huzursuzluktan olumsuz etkilenir, bu da lig ve Avrupa'ya yansır, bunun bedelini iki kişi ödemez, tüm yönetim öder. Bunun da altını çiziyorum. Eğer başkan Özbek bu sorunu çözemezse G.Saray yönetimi toplu halde bunun cezasını çeker. İstifalar sonrası koltuk peşine düşen de olur. Ama başkan bu işi çözmelidir. Çözemez ise kendisi sıkıntıya girer. Herkes çizgisini bilsin, adımlarını ona göre atsın, kimse G.Saray'dan büyük değildir. Bir bilgi; O günkü toplantıda bulunanlara sordum, bana kesinlikle darp olayı olmadığını söylediler. Fiili temas olmamış. Bu konuda bir kaşık suda fırtına koparmaya çalışanlar art niyetlidir.