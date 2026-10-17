Rakibi küçümsemek büyük hata olur!

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SORU: Barcelona'ya kaybeden G.Saray nasıl ayağa kalkar?

Hayat geriye doğru değil, ileriye doğru yaşanıyor. Galatasaray, Barcelona'ya kaybetti diye karalar bağlayacak hali yok. Çıplak gözle izlediğim Barcelona, Avrupa'da her takımı farklı yener. Bir 45 dakika Galatasaray, Barcelona'ya karşı dirençli bir oyun ortaya koydu. Batrakov gol attı, 1 gol de kıl payı ofsayttan iptal edildi. Şimdi Galatasaray önüne bakmalı. Öncelikle G.Birliği'ni yenmenin planlarını yapmalı. Başkent'teki düello bittikten sonra tüm takım, Lille maçına hazırlanmalı. Lille'den alınacak puan ve puanlar, Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki yürüyüş şeklini belirleyecek. G.Birliği, evinde agresif ve temaslı oynuyor. Okan hoca, Lille sınavını düşünerek derin bir rotasyon yapmamalı. Eğer Galatasaray, güçlü bir skor avantajı ele geçirirse Okan hoca, değişikliklere gidebilir. Galatasaray'ın kadro kalitesi rakibinden çok fazla üstün. Ancak bu üstünlük oyuncularda rakiple ilgili bir küçümseme yaratmamalı. Okan hoca da verdiğim bu ayrıntıya dikkat edip futbolcularını uyarmalı. Kasımpaşa maçında 10 kişi kaldıktan sonra Galatasaraylı oyuncular, ortaya koydukları kazanma coşkusunu sahaya yansıtırlarsa Başkent'te sorun yaşamazlar. Lille maçının en önemli oyuncusu Osimhen olacaktır. Okan hoca, yüksek bir skor elde ettikten sonra Osimhen'i oyundan alabilir.