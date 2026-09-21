Prenslerinden vazgeçsin

Sporting deplasmanında alınan farklı yenilginin şoku atlatılmadan Trabzonspor karşısındaki 4-0'lık mağlubiyet yönetimde de dalgalanmalara neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'a yönelik bazı yöneticilerin maçın ardından aralarındaki şu sözleri ise dikkat çekici:

* "Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık..."

* "Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar."

* "Yunus-Sane-Barış son maçlarda döküldü, 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz."

* "Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi!"

* "Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı."

* "Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir."

* "Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden?"

* "Lemina-Osimhen-Singo yoksa ve koyduğun adamlar yerlerini dolduramıyorsa aynı taktikle oynamakta ısrar etmemeli."

* "Her maçta kart görmeyi bırakmalı."

İLK KEZ BURUK BİTİRDİ!

Derbinin 71. dakikasında oyundan atılan Okan Buruk, resmi maçlarda hocalık kariyerinin sarı-kırmızılılarda ilk, toplamda da ikinci kırmızı kartını gördü. 52 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce 2020-21'de Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde F.Bahçe maçında kızarmıştı. 2022-23'ten beri başında olduğu Galatasaray'da ise kenardan toplamda 7 sarı kartla cezalandırıldı.