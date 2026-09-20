Başsorumlu Buruk

Mali kongre Galatasaray yönetimi ve Başkan Dursun Özbek için çok zorlu geçecektir. Trabzon'da kaybedilen ağır yenilginin başsorumlusu Okan Buruk'tur. Bazı yöneticiler de benimle aynı görüşü paylaşıyorlar. Genel düşünce şu: 'Oyun yok, planlama yok, takım aynı, rakip analizi hiç yok." Sıkıldık artık. İkinci kez oyundan atılması kabul edilemez. Okan Buruk'a sesleniyorum, şapkanı önüne koy, öz eleştirini yap.

Gelelim maçın analizine… Salah'ın saha içi öğretmenliği yaptığı Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı kutluyorum. Galatasaray'ı yenerlerken ders olacak gollere imza attılar. Dünya yıldızı Salah, oynadığı oyun, attığı gol ve attırdığı gollerle adeta tek başına Galatasaray'ı tuş etti. Maalesef Okan Buruk burnunun dikine gitmeye devam ediyor.

Eleştirilerden ders çıkaracağına tepki koyuyor. Buruk'a sorular sormak istiyorum… H H H

1-Trabzon'un eski kaptanı Uğurcan'a kentte büyük tepki gösterdiler. Uğurcan da bedenen sahadaydı ama ruhen yoktu.

Trabzon'da Jankat'ı oynatsaydı ne kaybederdi.

2-Sane, "İlk 11 başlamıyorum" diye seni şikayet etti. Sen de bu resti gördün Trabzon'da ilk 11 'e koydun.

Allaha aşkına Sane ne oynadı?

3-Leao hazır değilse oynamasın ya da oynayabileceği süre kadar yer alsın. Şut atacak gücü bile yoktu.

Leao- Sane ile birlikte savunmaya yardıma hiç gelmediler.

4-Sosyal medyanın baskısıyla Barış Alper hiç kesilir mi? O Barış pas hatası yapıyor. İsabetli şut atamıyor ama sahada yüreğini çalışkanlığını ve hırsını sonuna kadar gösteriyor.

5-Deniz Gül, genç oyuncu. Ama Türkiye'de hiç derbi oynamamış.

25. dakikada oyundan alınsaydı, ayıp mı olurdu? Top tutamadı, rakibi geçemedi. İkili mücadeleyi kazanamadı.