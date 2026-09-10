Yenilgi: Hakemler ve Okan Buruk

Maçın Norveçli hakemi Eskas ile VAR'ın Alman hakemi Dingert adaletli kararlar vermedi. Altimira'nın Batrakov'un karnına attığı tekme net kırmızı karttı. Norveçli Eskas sarıyı gösterdi. Altimira da sevinçten hakemi alkışladı. Luis Suarez'e Eskas'ın çaldığı penaltı saçmaydı ama VAR'daki Alman Dingert "Gel Norveçlim pozisyonu incele" bile demeyip kararı onayladı. İğneyi hakemlere batırdık, çuvaldızı da Okan Buruk'a batıracağız. Galatasaray 2-1 geriye düşüyor, Leao giriyor; skor 3-1 olunca Deniz Gül'ü oyuna atıyor. Oysa 1-1'lik skorla devreye Galatasaray girdiğinde oyunda sırıtan iki futbolcu vardı; Biri Leroy Sane, diğeri de kaptan Yunus. Bu ikili top ayaklarına geldiğinde oynuyor ama rakibe gölge savunma yapıyordu. Aslında Galatasaray sahada 11 kişiydi ama 9 kişi oynuyordu. Skor rehavet yaratmamalı, bir teknik adam oyunu doğru okumalı. Devre arasında oyuncu değişmez diye bir kural mı var? Sane müthiş bir pozisyonda golü resmen harcadı. Yunus da birçok pozisyonda devamlılık gösteremedi.

Hamleleri Okan hoca maalesef Galatasaray geriye düştükten sonra yaptı. 85. dakikada Nhaga, İlkay ve Ugochukwu'nun oyuna girmesi ise komediydi. Devler Ligi bu tür hataları kabul etmiyor. Sporting'in ilk golünde Sane, Zalazar'ı kovalamadı. Kaleci Uğurcan'a saygı duyuyorum ancak sezona maalesef çok iyi başlayamadı. Her maçta ciddi hatalar yaptı. Sporting önünde de hep riskli oynadı. Futbolda basit oynayacaksın. Galatasaray, puan alacağı maçta hakemlerin hataları, Okan hocanın geç hamleleri yüzünden Lizbon'da mağlup oldu. Galatasaray'da kaybetmeye isyan eden, ayakta kalan ve çok çalışan tek isim Toreira oldu.