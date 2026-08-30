Gerek İstanbul'da gerekse İzmir'de G.Saray-Göztepe maçları, çok çekişmeli geçiyor. Özellikle G.Saray, Göztepe'nin oturmuş sistemine karşı kazanırken hep zorlanıyor. G.Saray yine oflayarak, puflayarak renktaşına karşı zor bir galibiyet aldı. Oyuna kötü başlayan ve ilk 15 dakikada Jankat'ın iki net kurtarışıyla ayakta kalan G.Saray, Miroshi'nin golüne engel olamadı. Göztepe, uzun toplarla hücuma tehditkar olarak çıktı, yenilen golde Sara'nın siper olacağı yerde toptan kaçması çok şaşırtıcıydı. Barış'ın Jakobs ile solda etkisiz kalışı, G.Saray'ın hücum etmesini engelledi. Sallai ve Yunus sağda daha çok istekliydi. Beraberlik golünde Sallai'nin sert vuruşunda topun Sanchez'e çarpıp gol olması, G.Saray adına büyük şanstı.

Okan hocanın, ikinci yarı sakatlanan Abdülkerim'in yerine savunmaya Lemina'ya oturtması, Sara'yı Torreira'nın yanına çekmesi, 10 numaraya da yeni transfer Batrakov'u monte etmesi, G.Saray'ın Göztepe önünde etkili bir oyun oynamasını sağladı. Osimhen, G.Saray'ın her şeyi olmaya devam ediyor. Koşuyor, mücadele ediyor, sorumluluk alıyor, tribünleri ateşliyor, sürekli arkadaşlarının enerjisini yukarı çekmeye çalışıyor. Sara'nın attığı golde, verdiği topuk pası mükemmeldi. Kendisinin penaltıdan attığı gol öncesi rakipten topu çalıp darbeyle yere düşmesi, çabukluğunun ve aklının eseriydi. Osimhen'in attığı ikinci gole yazık oldu çünkü havada resmen asılı kaldı. Kafayı vurdu, golü attı ama ayağının ucuyla ofsayta takıldı. Leao'nun gelişi, takımda rekabeti artıracaktır. Çabukluğu, takipçiliği ile ön plana çıkan Batrakov da oynadıkça G.Saray'a ciddi katkı verecektir.