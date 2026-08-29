Ben olsam Rashford ya da Sarr’ı alırdım

G.Saray, uzun süredir Leao'nun peşindeydi. Çok çaba sarf ettiler. Hayırlı olsun diyelim ama benim tercih ettiğim bir oyuncu değildi. Yönetim, 4 aydır kafaya taktığı Leao'yu nihayet aldı. Kalitesini tartışmıyorum ama son dönemde yükselen bir grafiği yok. Umarım G.Saray'da eski günlerine geri döner. Sonuçta G.Saray flaş bir transfer yapmış oldu. 45 milyon Euro'ya daha iyi bir oyuncu alınabilirdi ama Leao'yu ısrarla istediler. Okan Buruk'un çok istediğini duymuştum, demek ki bildiği bir şey var. Yunus, Sane ve Barış'ın kanat oynadığını düşünürsek Leao dilerim performansıyla rekabeti körükler. Eğer Leao, güçlü olduğu dönemlerdeki performansını G.Saray'da gösterirse önemli işlere imza atabilir. Hatırlatayım, Milan'daki son dönemine bakarsanız, istikrarlı olmadığını görürsünüz. İnşallah Zaha türü bir şey olmaz. Zaha da çok şey vadetti ama saman alevi gibi maçlar oynadı. Ben yönetimin transfer politikasını anlamıyorum. Öncelikle eksik yerlere oyuncu transfer edilir. G.Saray'ın önceliği santrfor, orta saha ve sol stoper olmalı. G.Saray, Leao ile transfer dönemini kapatamaz. Taraftardan büyük tepki alırlar. 2 Eyül'de UEFA'ya verecekleri listede sol stoper, santrfor ve bir güçlü orta saha daha eklenmeli. Eğer ihtiyaç duyulan oyuncular transfer edilmezse Devler Ligi'nde G.Saray büyük sıkıntı yaşar. Bu paraya ben olsam C.Palace'tan İsmaila Sarr'ı ya da M.United'dan Rashford'ı alırdım. Çünkü bu ikili, hücumda Osimhen'in beklentilerini karşılardı.