Görünen köy kılavuz istemez

Galatasaray'ın kadro konusundaki yetersizliğini herhalde yönetim görmüştür.

Okan Buruk'un kulübede sahaya süreceği bir tane hücum oyuncusu yoktu. Oyundan Jakobs ile Sanchez çıktı, yerine Eren-Lemina ikilisi girdi.

Sane kötü oynuyor, yedeği yok. Rakip 10 kişi kalmış, oyuna sokacağın ikinci golcün yok. Bu plansızlığın bedelini Galatasaray, Çorum maçında fazlasıyla yaşadı.

Bunu puan kaybı olduğu için söylemiyorum. Skor 2-1 Çorum'un lehine oluncaya kadar maçın üstünlüğü Galatasaray'ın elindeydi.

Daha çok hücum eden, daha fazla topla buluşan, rakip kaleye daha fazla giden taraf Galatasaraylı oyuncular oldu. Osimhen, sahada enerjisiyle, çalışkanlığıyla ve attığı mükemmel bir golle takımı ayakta tutan isimdi. Sanchez belki yenilen ikinci gole neden oldu ama oynadığı sürece sahada güzel işlere imza attı.



Torreira yine çalışkanlığıyla, mücadele gücüyle öne çıktı. Devler Ligi'nde mücadele edecek, Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın yaşadığı kadro zafiyeti bence hiç yakışmadı.

Galatasaray'da büyük işlere imza atan başkan Dursun Özbek'in transferde bu kadar geç kalmasına akıl erdiremiyorum. Bu inatlaşma neden? Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor. Koca G.Saray, kulübeden oyuna bir tane hücumcu sokamıyor.

Puan kaybının baş sorumlusu öncelikle transferleri geciktiren yönetimdir. Transferin son döneminde bir yıldız alabilirsiniz ama G.Saray'ın orta sahaya, 10 numaraya, ikinci santrfora, sol stopere, hatta bir kanat oyuncusuna ihtiyacı var.

Bunu herkes görüyor da Okan Buruk transfer istiyor da yönetim göremiyor mu? Dilerim bu sonuç ayakların yere basmasını sağlar.