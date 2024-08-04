04 Ağustos 2024, Pazar LEVENT TÜZEMEN











Okan Buruk fantezi yapmasın Beşiktaş'ı kutluyorum, Nelsson'un hatasından buldukları erken golden sonra telaş ve panik yapmadılar, oyun disiplininden hiç kopmadılar, topu Galatasaray'a verip akıllı ve düzenli takım savunması yaptılar. Van Bronckhorst, ortaya bir oyun sistemi koydu ve başarılı oldu. Okan Buruk'u taktik ve oyun planı olarak mat etti. Futbolda egonu öne çıkarıp "Her şeyi ben bilirim" diye hareket edersen böyle duvara toslarsın. Okan Buruk'un orta alandaki Berkan fantezisi ve Zaha'yı kesip Kerem Aktürkoğlu'nu tercih etmesi, Davinson Sanchez gibi Copa America'nın en iyi savunmacısını kulübede oturtması büyük hataydı. Kerem-Berkan ikilisi çok top kaybıyla oynadı. Maç sabaha kadar oynansa Ziyech'in Masuaku'yu geçmeyeceği belliydi. Hoca bunu kenardan göremedi. Galatasaray, top kendisinde olduğu için oynar gibi göründü ama Beşiktaş defansta kazandığı toplarla çok hızlı hücuma çıktı. Alınan ağır yenilgi öncelikle Okan Burak'a yazar. Çünkü zihinsel olarak derbiye oyuncularını hiç hazırlamamış. Beşiktaş soyunma odasında her yerde "Vur pençeni kupaya" yazısı asılıydı. Galatasaraylı oyuncular, sanki maçı kazanmış rahatlığında ve ciddiyetsizli��indeydi. Beşiktaş mücadele gücü olarak Galatasaray'ın önündeydi. Bütün oyuncular savaştılar, yüreklerini ortaya koydular. Galatasaraylı oyuncular ise tatil havasındaydı. Dilerim bu yenilgi ayakları yere bastırır. Okan Buruk dersine iyi çalışır. Fantezi yapmaktan vazgeçer ve futbola geri döner.