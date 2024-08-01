01 Ağustos 2024, Perşembe LEVENT TÜZEMEN











Galatasaray 1 adım önde Her Galatasaray-Beşiktaş maçı keyifli olmuştur. İki takımın birbirlerine karşı yaptıkları mücadeleler kıran kırana ve üst düzeyde geçiyor. Galatasaray, şampiyon olan kadrosunu koruyor. Bunun önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlığı var. Beşiktaş yeniden yapılanıyor. Ancak henüz takım olma ruhunu yakalayamadılar. Süper Kupa'da tecrübeli kadrosuyla Galatasaray'ı 1 adım önde görüyorum.



Galatasaray'da sonuca etki edebilecek çok fazla oyuncu var. Gol kralı Mauro İcardi kilit adam olarak zirvede oturuyor. Ziyech'in formu göz kamaştırıyor. Her ne kadar hücum hattında kanatlarda Ziyech ile Zaha'nın oynayacağı düşünülse de ben derbilerde yerli oyuncuların aidiyet duygularının daha fazla olduğu düşünüyorum. Ziyech sağ tarafta oynarsa Barış Alper Yılmaz, Zaha'dan önce solda görev yapmalı. Galatasaray savunması, Immobile'ye dikkat etmeli. Rafa Silva'nın da kolay şut atmasına izin vermemeli. Beşiktaş adına Rashica ön plana çıkabilir. Al-Musrati, oyuna akıl koyabilir. Ancak Rafa Silva'nın golcülük becerisi, pozisyon bilgisi Beşiktaş'ın avantajı olarak görülüyor. Ayrıca yıllarca İtalya'da golcülük konusunda üst düzey performans sergileyen Ciro Immobile de Galatasaray defansını zorlayacaktır.



Galatasaray, Süper Kupa Finali'ne yeni 8 numarası olmadan çıkacak. Torreira'nın partneri olarak Kerem Demirbay, Kaan Ayhan, Berkan üçlüsünden birisi oynayacak. Galatasaray, sürpriz yaşar, finali kaybederse yönetim neden transfer yapmadığı için eleştirilir ve 8 numaranın gelişi bir anda hız kazanır. Eğer Galatasaray, farklı kazanıp kupayı alırsa Beşiktaş yönetimi, hemen kolları sıvayıp, transferde ihtiyacı olduğu yerleri doldurmaya çalışırlar. Çünkü Beşiktaş'ın Galatasaray önündeki en büyük defosu, savunması olacakmış gibi görünüyor. Galatasaray'ın sıkıntısı; oyuncular Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ortamına uyum sağlamakta zorlanıyorlar.