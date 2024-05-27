Yine tarih yazdı

G.Saraylı oyuncular, "Gerçekleri tarihyazar, tarihi de G.Saray" söyleminiKonya'da oynadıkları futbolla kanıtlayıp,bileklerinin hakkı ile şampiyonoldu. 24. şampiyonluk başkan DursunÖzbek ve yönetimi için ne kadar önemliise G.Saray'ın geleceği açısından da çokbüyük değer taşıyor. Çünkü; Özbek'iniki yıllık döneminde G.Saray planladığıtesisleşme hamlelerini bitirecek,Bankalar Birliği'nden çıkacak,ekonomik açıdan çok rahatlayacak.Ayrıca elde edilen gelirler, tamamenkulüp yönetimi tarafından kullanılabilecek.Eğer G.Saray, bu sezon şampiyonolmasaydı, psikolojik olarak gerginliğegirerdi. G.Saraylı oyuncular şampiyonluğakenetlenmiş derecede ciddi, dikkatlive kazanma duygusu içindeydi. İcardi olağanüstübir performans sergiledi, iki güzelgole imza attı ve şampiyonlukta pay sahibiolurken kendisini de gol krallığı tahtınaoturttu. G.Saray, Türkiye'nin eniyi takımı olduğunu kanıtladı. 2 yıldırçekiştiği F.Bahçe'yi geride bıraktı ve ezelirakibi ile arasındaki şampiyonluk rekabetinde5 kupa öne geçti. Muslera'sındanİcardi'ye kadar uzananşampiyonluk serüvenindeher maç oyuncular birerbirer öne çıktı. BazenZiyech, Zaha, Kerem öneçıktı. Ama Barış Alpercesur yürek olarakG.Saray'ı sırtladı. BerkanKutlu, Karagümrükmaçında attığı golle şampiyonluk kapısınıaçık tuttu. Okan Buruk, bir kez dahabüyük teknik adam olduğunu kanıtladı.Buruk, oyuncu grubunu ağabey-hocaarkadaşgibi yönetti. Hep çözüm üretti,formayı adaletli dağıttı. G.Saray tarihinealtın harflerle adını yazdırdı. G.Saraylı futbolcular,maç öncesi "Konya ile G.Sarayanlaştı, maçı 0-0'a bağladılar" algısını yaratanlarada en güzel cevabı verdi.