Buruk formül üretmeli

Galatasaray, bu sezon Avrupa'da en önemli geridönüşünü yaşadı. Çek takımı, kolay lokma olmadığınıbizlere gösterdi. Özellikle, ayağa iyi pas yaparak,hücuma çabuk ve etkili çıkarak Galatasaray'aciddi sıkıntılar yarattı. Başta Muslera olmak üzeregörev yapan tüm oyuncular 10 kişi kaldıkları dakikalardabile maçı kazanma coşkusundan hiç vazgeçmediler.Kerem Aktürkoğlu, Barış eğer final vuruşlarındadoğru tercihler yapsalardı, gol attırmak yerine kendilerigolü deneselerdi Galatasaray daha farklı bir galibiyetiyakalardı. Mertens, müthiş oynadı, Galatasaray'ıöne doğru taşıdı, arkadaşlarını hırslandırdı. Berkançalışkanlığı ile ön plana çıktı. Torreira, ortaalanda sayısız top kazandığı gibi, rakipten çok fazlatop çaldı. Galibiyet golüne imza atan İcardi, belki birvuruşta direğe takıldı ama Galatasaray'ın geliştirdiğihücumların çoğunda resmen asist yaptı. Rakip önündeçok akıllıca duvar oldu. Kerem Aktürkoğluve Barış'ın kaçırdığı gollerin pasınıverdiği gibi müthiş bir gol atan KeremDemirbay'a da gol olabilecek mükemmelbir pas verdi. Eğri oturup, doğru konuşalım.Çekler kolay lokma değil. ÖzellikleGalatasaray rövanşta rakibe geniş alan vermemeyeözen göstermeli, defans arkasınarakip oyuncular kaçmamalı. Nelsson, böylebir pozisyonda atıldı. Galatasaray, moraliniyükseltecek müthiş bir geri dönüşle Avrupamaçını kazandı. Okan Hoca, Çeklerin analizinicanlı olarak yaptı. Rövanşa mutlaka oyun formülüüretmeli. Çekler, geniş alan bulamadığı süreceetkili olamaz. Bu alanları Buruk takımına verdirmemeli.