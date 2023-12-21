21 Aralık 2023, Perşembe LEVENT TÜZEMEN











Ayakta kalan sadece 4 oyuncu vardı Galatasaray'ın bu sezon ecel terleri dökerek kazandığı tek maç, Karagümrük mücadelesi oldu. Vurdumduymaz, laubali, coşkusu düşük, heyecandan uzak bir Galatasaray izledik. Karagümrük kalecisi Emre Bilgin'in asistiyle Kerem'in attığı gol akıl doluydu. Gol öncesi Kerem Demirbay'ın şutu sonrası kaleciden dönen topu Kerem Aktürkoğlu'nun takip etmesi dikkatinin ve oyunun içinde olduğunun göstergesiydi.

Galatasaray'da elle tutulacak 4 tane oyuncu vardı. 1-Kaleci Günay; muhteşem oynadı. Geriden oyunu akıllı başlattı. Hep hazırdı. 3 net gollük vuruşu çıkardı. 2-Kaptan olarak sahaya çıkan Kerem; müthiş çalıştı. İkili mücadelelerde arkadaşlarına destek verdi ve şahane bir gol attı. Kerem'e önerim; kaleye şut atarken sürekli ayak içini düşünmek doğru değil. Bazen ayaküstüyle de toplara sert vurulabilir. Kerem gol vuruşlarını geliştirmeli ve sadece ayakiçiyle vurmaya bağlı kalmamalı. 3-Lucas Torreira; standardının altına düşmedi. Rakipten fazlasıyla top çaldı. Kerem Demirbay'a da iyi oynaması için konforlu alan yarattı. 4-Sacha Boey; sarı kart sınırında olmasına rağmen Karagümrük'ün soldan bütün ataklarını kesti. Sahaya enerji koydu. Hücuma büyük destek verdi. İcardi oynamıyor gibi görünüyor ama kenarlardan istediği ortaları alamıyor. Bu yüzden orta alana gelip arkadaşlarına pas dağıtmak zorunda kalıyor.

Okan Buruk oyunu iyi okuyamadı. Değişikliklerde geç kaldı. Kendisine önerim, Barış'ı Fenerbahçe maçında sol bek oynatırsa basit düşünmesi ve ayağında topu gevelememesi için uyarması gerekiyor.