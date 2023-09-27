27 Eylül 2023, Çarşamba LEVENT TÜZEMEN











Rakip oyuncuya büyük saygısızlık! Kerem ile İcardi'nin "Kerem sen at. Yok İcardi golü gel sen at" şeklindeki fantezileri sonucunda kaçan ikram penaltısı iki kankanın kalitelerine yakışmadı. Okan Buruk'un yüzünden düşen bin parçaydı ve bence öfkesini içine akıttı. Futbolda laubaliliğe yer yok. Ayrıca penaltıda yapılan fantezi, rakip oyunculara da saygısızlık anlamına gelir. Eğer Galatasaray skor olarak çok farklı önde olsa "Fantezi penaltı" su kaldırabilir. İstanbulspor güç olarak Galatasaray'a kafa tutacak halde değildi. Boey, Tete, Mertens üçlüsü sağ kanatta hücum anlamında pas birlikteliği kurdu ama etkili ataklar olmadı. İki net pozisyonu gol yapamayan Mertens'in bir şutunda top üst direkte patladı. Boey'in bindirmelerine Tete zaman zaman pas kalitesiyle destek vermeye çalıştı.

Kanatlardan yapılan ortalar bence İcardi'ye göre yapılmıyor. İcardi gol için yeterli beslenemiyor. Boş kaleye penaltıyı kötü bir vuruşla kaçıran İcardi'nin attığı gol ise vuruş kalitesinin belgesiydi.

Galatasaray kazandı ama oyun olarak ritmini yakalayamadı. Lucas, Oliveira, Mertens üçlüsünün uyumunu Lucas, Demirbay, Tete üçlüsü henüz yakalayamadı. Futbolcular, birlikte oynama konusunda acemilik yaşıyor. Boey müthiş oynuyor, Lucas savaşıyor. Kerem ile İcardi beraber oynamaya özen gösteriyor. Zaha ise çok etkisiz. Angelino şaşırtmaya devam ediyor. İspanyol sol bekin henüz beklenen ortalarını ve sert şutlarını göremedik. Bakambu'nun görüntüsü Seferovic'e benziyor. Ayrıca Bakambu'nun, Barış Alper atak yaparken rakip oyuncuya faul yapması akıl tutulmasıydı.