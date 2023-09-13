13 Eylül 2023, Çarşamba LEVENT TÜZEMEN











Ne sistem var ne plan Stefan Kuntz'a daha ne kadar katlanacağız. Kendisi Alman ekolünün temsilcisi ama geldiği günden beri Türk Milli Takımı doğaçlama oynuyor. Ne bir oyun sistemimiz ne de sahaya doğru dürüst yerleşim planımız var. Hele hele Kuntz'un tam kadro sahaya çıkan Alman Milli Takımı'na 4 gol atan Japonya'ya karşı çıkardığı 11 tam bir rezalet. Sokakta futboldan anlayan birileri, Kuntz'un elindeki oyunculardan 11 yapsa asla böyle bir kadroyu sahaya sürmez. Ermenistan maçının ilk 11'inde olan Orkun ve Çağlar dışında 9 oyuncu, acemiler mangasını andırıyordu. 11 benzemezden kurulan A Milliler, 3 gol yerken rakip sahaya gidemedi, pozisyon bile üretemedi. Japonya hızlı hücum ederek, çabuk oynayarak, bize önde baskı kurarak ve hızlı paslaşarak adeta futbol dersi verdi. Kuntz bu ilk 11 ile, Ermenistan maçında oynamayanları milli yapma anlayışındaydı. Birileri devreye girmiş olacak ki ikinci yarı Merih, Cengiz, Altay, Hakan ve İsmail oyuna dahil olunca Türk Milli Takımı dengelendi, topa daha çok hükmetti, dirençli ve temaslı bir oyun ortaya koydu. Japonya'ya pozisyon da verdik ama biz de gol olabilecek aksiyonlar yakaladık.



KUNTZ'UN ESERİDİR

Kuntz'da direnmemek lazım. Çünkü Alman hocanın Türkiye'ye oyun ve sistem açısından katkısı hiç yok. Bence TFF de değiştirmek istiyor ama yerine hangi Türk hocayı getireceğinin stresini yaşıyor. Ekim ayında çok hayati maçlarımız var. Futbolcularımızın da kendilerini daha iyi anlayabilecek, duygularına hitap edebilecek hocaya ihtiyacı var. Eğer Almanya'ya gidemezsek elimizdeki kaliteli jenerasyonu da kaybedeceğiz. Bu yenilgi ve ilk yarıdaki rezil oyun Kuntz'un eseridir.