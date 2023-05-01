01 Mayıs 2023, Pazartesi LEVENT TÜZEMEN











Kaleci alınmalı Bu bir tesadüf mü bilemem ama Vodafone Park açıldığından beri her Beşiktaş maçında Muslera sürekli hata yaptı. Bir yazımda, "G.Saray'da herkes gider Muslera kalır" demiştim. Artık bu sözümün arkasında değilim. Eğer Muslera yaptığı hatalarda ısrar ediyor ve Galatasaray puanlar kaybediyorsa yönetim, kaleci arayışlarına girmelidir. Fizik olarak ağırlaşan ve çabukluğunu kaybeden Muslera Beşiktaş'ın ilk golünde topa çıkmadı. İkinci golde baskı altındaki Oliveira'ya yine pas atarak golü yedirdi ve takımının direncini kırdı. Okan Buruk, Karagümrük maçından sonra Beşiktaş maçında da oyuna müdahale etmede zayıf kaldı. Neden mi? İcardi'nin attığı gole kadar G.Saray daha iyi pas yaptı, Beşiktaş'ı sahasında tuttu. Ancak Saiss'ın golünden sonra oyunun hakimi, Şenol Hoca'nın öğrencileri oldu. Müthiş koşan, ikili mücadeleleri kazanan ve Beşiktaş'ı öne taşıyan Fernandes adeta 3 kişilik oynadı ve Okan Hoca önlem almadı. İkinci yarıda öncelikle sıfır katkıyla oynayan Mertens erken çıkmalıydı. Ayrıca bir oyuncunun çıkması için devre mi beklenmeli? Biz Mertens'in kötü oynadığını gördük, Okan hoca göremedi. Oliveira kötüydü ama "Golün sebebi sensin" dercesine oyundan almak hataydı. Midtsjö çok erken girmeliydi. Bu takımın kaptanı Kerem saha içinde kafasına göre oynamamalı. Attığı kötü paslardan sonra arkadaşlarına el-kol hareketi yapmamalı. İcardi attığı müthiş gole rağmen saha içinde "Yalnız adam" durumundaydı. Eğer Kerem ayağındaki topları doğru kullansaydı, İcardi daha fazla pozisyon bulurdu. 3 puanlık avantajı olan G.Saray için ipler hâlâ elinde. Yönetim derbi yenilgisinin travmaya dönüşmemesi için acilen moral toplantıları yapmalı. Sadece yürekten oynadığı için Torreira'yı kutluyorum.