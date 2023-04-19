19 Nisan 2023, Çarşamba LEVENT TÜZEMEN











Mertens yine göz kamaştırdı Skor 1-1 iken iki kaliteli ayak İcardi ile Mertens'in işbirliği sonucu gelen akıl dolu gol Galatasaray'a sadece galibiyet yolunu açmadı, oyuncuların kafasında oluşacak baskıyı da aldı. Mertens'in ölçülü pasına doğru deparı atan İcardi'nin vuruşu mükemmeldi. Muslera, Abdülkerim, Torreria, Mertens ve İcardi'den oluşan Galatasaray omurgası, Kerem'in ve Rashica'nın çalışkanlığı ile Adekugbe'nin çabukluğunu, hücumdaki etkinliği buluşunca Galatasaray oyun üstünlüğünü hep elinde tuttu. Tüm ikili mücadeleleri kazanan Adekugbe pozisyon kaybı yapmadı üstelik Rashica'ya biri gol olan iki asist yaptı. Nelson'un riske girmeden oynaması ve baskı gördüğü anlarda panik yapmadan ayağındaki topu Muslera'ya aktarması çok doğruydu. Abdülkerim attığı güzel golün yanı sıra savunmadan hücuma yolladığı uzun paslar etkiliydi. Torreria yine sakindi, orta alanı kontrol ettiği gibi ayağındaki topları pasa dönüştürürken hangi arkadaşına atacağı konusunda çevre kontrolünü hiç terketmedi.

Galatasaray'ın oyununun beyni Mertnes yine aklını ve yüreğini sahaya koyarken, 35 yaşına rağmen rakibi kovalaması, önde baskı yapması göz kamaştırıcıydı. Barış Alper için Mertens büyük şans. Ne yazık ki, Barış çok süratli olmasına rağmen rakibi kovalamıyor. Ayrıca top ayağındayken basit oynamıyor. Barış genç oyuncu olarak Mertens'ten futbol oynama konusunda ders almalı. Okan Hoca, tedbir amaçlı oyundan çıkan İcardi'nin yerine keşke Zaniola'yı alsaydı. İtalyan yıldız çabukluğu, güçlü yapısı ve kaliteli tekniğiyle Barış'tan daha fazla katkı verirdi. Boey, kontrolsüz hareketle yaptığı penaltı sonrası ilk yarı bitimine kadar kafaca dağıldı.