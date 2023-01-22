Yönetime ve Okan Buruk’a çağrı!

Jorge Jesus'un 'İyi olan takım değil golatan takım kazanıyor' sözüne en güzelörnek Galatasaray oldu. Antalyaspor maçınıizlemeye gelenler fark bekliyorlardı, amakağıt üzerinde kolay görünen maç Galatasarayadına gel-gitlerle dolu oldu. Kazanılan 3puan Galatasaray adına bir rekor getirdi. Birönerim Okan Buruk'a bir önerimde yönetime var. Okanhoca öncelikle bu kadar golsıkıntısı yaşamaması içinhücum hattını İcardi'ye göre ayarlamalı. Rashica,Kerem bazen de Mertens kafasına göreoynamamalı. Bu oyuncular buluştukları toplarlaİcardi'ye pozisyon hazırlamalı. ÖzellikleArjantinli oyuncu attığı kafa golü öncesiKerem'e şöyle dedi 'Beni görüyorsunçıkarmıyorsun. Ya ayağıma at ya kafamaortala' bu sözün ardındanİcardi'nin kafayla attığı golün,mükemmel ortasının altındaKerem'in imzası vardı.İcardi'yi beslersen takım olarak mükemmelbir sofra kurarsın. 2- Galatasaray yönetimleriDiagne ve Falcao'ya inanılmaz paralar yatırdılar.Dursun Özbek ve yönetimi ÖzellikleErden Timur, İcardi gibi bir golcünün bonservisinialmak için çaba sarf etmeli. OkanBuruk oyuna uzun süre müdahale etmediçünkü oyuncuları pas hataları yapıyorlarama birbirlerinin yardımına koşuyorlardı.Mertens, Oliveira, Rashica vasatı geçemedi.Kerem çok dağınık oynadı. Seyirci kiminne oynadığını görüyor. G.Saray'da LucasTorreira gibi bir ahtapot vardı. Uruguaylı,sahanın her yerine bastı. Topla rakip arasınavücudunu mükemmel koydu, pozisyonkaybı yapmadı, pas hatası yaşatmadı.