13 Kasım 2022, Pazar LEVENT TÜZEMEN











Kartlar yeniden dağıtılacak! Okan Buruk oyun planını, "Başakşehir top senin, goller benim olsun" anlayışı üzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı "Gol şov" yaparak kazandı. Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdeli zaferi Galatasaray kazanırken topu Başakşehir'e bırakıp takım savunmasını çok akıllı yaptı, rakipten kazandığı topları Kerem ve Rashica ile hücuma hızlı taşıdı. Özellikle üç gole imza atan yani "Hat-trick" yapan Kerem maç boyu kabına sığamadı ve Okan Hoca'nın güvenini boşa çıkarmadı. İcardi'nin akıllı bir pasla Kerem'e attırdığı gol sahalarda sık görmediğimiz bir kalitedeydi. Torreira orta alanda basit top oynamayı hiç bırakmadı, hücuma çıktı, penaltı yaptırdı. Oliveira sıkışık oyunda ayağındaki topları hep ters kanada taşıdı. Boey ile önce Emre sonra Kazımcan Başakşehir'in kanatlardan Münir ve Traore ile planladığı hızlı ataklar için gereken alanları bırakmadı. İcardi'nin keyifi yerindeydi. Arjantinli yıldız maç boyu çok çalıştı, önde rakip savunmaya baskı uyguladı ve mükemmel kullandığı penaltıda vuruşu tam üst doksana yaptı. Galatasaray'ın daha az topa sahip olduğu oyunda Mertens futbolunu güzel bir golle süsledi. Abdülkerim ile Nelsson riske girmeden oynadı. Galatasaray'da her oyuncu taşın altına elini sokunca ortaya mükemmel bir takım savunması çıktı. Başakşehir, Avrupa maçları dahil ligde oyun anlamında hiç bu kadar etkisiz kalmamıştı. Galatasaray'ın Başakşehir gibi gövdeli bir takıma karşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdan okumalıyız. 1- Şampiyonluk kartları şimdi yeniden karılacak. 2- Okan Buruk'un altını oymaya çalışanlar kafalarını kuma gömecekler.