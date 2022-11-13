Kartlar yeniden dağıtılacak!

Okan Buruk oyun planını, "Başakşehirtop senin, goller benim olsun" anlayışıüzerine yapınca Galatasaray zor deplasmanı"Gol şov" yaparak kazandı.Kimsenin hesap etmediği 7 gollü gövdelizaferi Galatasaray kazanırken topuBaşakşehir'e bırakıp takım savunmasınıçok akıllı yaptı, rakipten kazandığı toplarıKerem ve Rashicaile hücuma hızlıtaşıdı. Özellikle üçgole imza atanyani "Hat-trick"yapan Kerem maç boyu kabına sığamadıve Okan Hoca'nın güvenini boşa çıkarmadı.İcardi'nin akıllı bir pasla Kerem'eattırdığı gol sahalarda sık görmediğimizbir kalitedeydi. Torreira orta alanda basittop oynamayı hiç bırakmadı, hücumaçıktı, penaltı yaptırdı. Oliveira sıkışıkoyunda ayağındaki topları hep terskanada taşıdı. Boeyile önce Emre sonraKazımcan Başakşehir'inkanatlardanMünir ve Traoreile planladığı hızlı ataklar için gerekenalanları bırakmadı. İcardi'nin keyifi yerindeydi.Arjantinli yıldız maç boyu çok çalıştı,önde rakip savunmaya baskı uyguladıve mükemmel kullandığı penaltıda vuruşutam üst doksana yaptı. Galatasaray'ındaha az topa sahip olduğu oyunda Mertensfutbolunu güzel bir golle süsledi.Abdülkerim ile Nelsson riske girmedenoynadı. Galatasaray'da her oyuncu taşınaltına elini sokunca ortaya mükemmel birtakım savunması çıktı. Başakşehir, Avrupamaçları dahil ligde oyun anlamındahiç bu kadar etkisiz kalmamıştı. Galatasaray'ınBaşakşehir gibi gövdeli bir takımakarşı kazandığı 7 gollü zaferi iki açıdanokumalıyız. 1- Şampiyonluk kartlarışimdi yeniden karılacak. 2- OkanBuruk'un altını oymaya çalışanlarkafalarını kuma gömecekler.