29 Ağustos 2022, Pazartesi LEVENT TÜZEMEN











Takım ritmini yakalamadı! Galatasaraylı oyuncular istekliydi, iyi çalıştılar, kazanma duygularını ön plana çıkardılar. Özellikle ikinci yarı rakibi ısıran, temaslı oyunda kolay yıkılmayan ve yılmayan Galatasaraylı futbolcular birlikte oynama alışkanlığının oturmaması yüzünden Trabzon kalesinde yarattıkları pozisyonda final yapamadı. Sarı-kırmızılıların, 'Şablon oyun' anlayışına kavuşamamış olması belli bir düzen içinde birlikte hareket etmelerine engel oluyor. Yunus, Oliveira, Lucas Torreira bireysel hamlelerle ön plana çıkmak istiyor. Özellikle Oliveira top ayağındayken çok ağır hareket ediyor ve geç pas kullanıyor. Galatasaray'ın fizik gücü üst düzeyde olan Mertens'e ihtiyacı var. Henüz tam hazır olmayan Mertens hücumda ve orta alanda "Pas istasyonu"nda dağılımları akıllı yaptı. Kaliteli ayakları olmasına rağmen Belçikalı yıldızın kendi hazırladığı ve atamadığı gol, tamamen uzun mesafeli koşu sonrasında yaşadığı yorgunlukla yaptığı kötü vuruşa dayanıyor. Galatasaray, takım olma ritmini yakaladığında Mertens tekniği, aklı ve yaratıcılığıyla çok faydalı olacak.

Seferovic'teki durgunluk beni şaşırtıyor. İlk yarıda 3 kez ofsayta giren ve rakip savunma önünde duvar olduğu pozisyonlarda tek top bile kazanamayan İsviçreli forvet, nasıl verimli hale gelecek? Seferovic'in tek vuruş ustası olduğunu düşünürsek G.Saray'ın kanat bindirmelerini çoğaltıp yerden etkili ortalar yapması gerekir. G.Saray'da başta Muslera olmak üzere Nelsson ile Boey çok başarılıydı. Özellikle sık sık eleştirdiğim Boey, Trabzonspor'un sol tarafından sürekli atağa kalktı. Fransız ismin, bu istekli oyununu etkili ortalarla süslemeli..