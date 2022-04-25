Halil oynasaydı farklı olurdu

Başkan Burak Elmas görevi teslim etmeden önce iki Rumen oyuncunun transferinin perde arkasını anlatmalıdır. Toplam 10 milyon Euro'ya mal olan oyunculardan Morutan kadroya alınmıyorsa, Cicaldau kulübede oturuyorsa bu tablo Galatasaray'daki kadro mühendisliğinin hatalı olduğunun belgesidir. Eğer, 10 milyonEuro doğru isimlere harcansaydıbu sezon Galatasaray daha başarılıolabilirdi. Ligde yokları oynayan Galatasaray için İzmir deplasmanları cennet oldu ve Göztepe'den sonra Altay maçı da kazanıldı. Kerem, Nelsson, Pulgar, Muslera, Aanholt, Omar dışındaki Galatasaraylı oyuncular isteksiz bir görüntü içindeydiler. Özellikle Gomis tam birhayal kırıklığıydı. 2014 yılında Drogba, Londra'daki maçta Chelsea'ye karşı forma giymişti. İngiliz seyirciler Fildişili yıldıza büyük sevgi göstermiş ve "Seni seviyoruz ama eskisi gibi hızlı değilsin" diye takılmışlardı. 3 net pozisyonu kaçıran Gomis'in hantal hali o günkü Drogba'yı andırıyor. Torrent, kadro tercihini neye göre yapıyor? Ben Malatya'ya karşı çok iyi oynayan ve enfes bir kafa golü atan Halil Dervişoğlu'nu ilk on birde bekliyordum ama yanıldım. Halil'in kulübede oturması çok anlamsızdı. Halil, kafadan oynasaydı Gomis'in ağır kaldığı için kaçırdığı pozisyonları gol yapardı. Galatasaray'ı hücuma taşıyan yineKerem oldu. Sol ayağıyla müthiş bir gol atan Kerem skoru çoğaltacak pozisyonları da hazırladı ama Babel ve Gomis kötü vuruşlar yaptı. Emre Kılınç ile Babel çok etkisiz kaldı. Berkan, en önemli özelliği olan koşu kalitesini sahaya bile yansıtamadı. Altay'ın baskın oynadığı ikinci yarıda Fernando Muslera tecrübesiyleve yaptığı kurtarışlarla takımınıngalibiyeti elinde tutmasını sağladı.Not: Rodriguez'i çok beğendim. Çok talibi olur.