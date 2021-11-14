LEVENT TÜZEMEN

Teşekkürler Letonya

Milli Takım farklı kazanmak için baskının her türlüsünü yaptı. Kalemize ayak bile basmayan Cebelitarıklı oyuncular savunmada etten duvar oluşturdu. Bu duvarı Kerem'in becerisi sonucu attığı golle aştık. Rakibin 10 kişi kalmasından sonra rakibin kalesinde gol için adeta kamp kurduk. Halil'in iki güzel golüyle farkı üçe çıkardık. Burak coşkulu, istekli ve çok hırslıydı ama depar atmadan önce çevre kontrolü yapmadığı için fazla ofsayta düştü. Eğer dikkatli olsaydı gol rekoru kırardı.

Kuntz döneminde serbest oynayan Hakan Çalhanoğlu ayağındaki topları pasa dönüştürmeden önce hücumdaki arkadaşlarının pozisyonunu hep kontrol etti. Çalhanoğlu oyunun yönünü değiştirirken, ceza alanına attığı dikine paslarla Milli Takım'ın pozisyon bulmasını sağladı. Kerem'in çalışkanlığı ile hızlı atakları hücuma çabuk ve etkili çıkmamızı sağladı. Halil'in Burak ile kurduğu pas iş birliği verimli olmasını sağladı ve golcülüğünü ön plana çıkardı. Barış etkisiz kaldı. Orkun orta alanda enerji santrali gibi çalıştı ve çok top çaldı. Kuntz'un yaptığı değişiklikler olumluydu ve skora yansıdı. Serdar Dursun, Merih ve Mert'in skoru 6-0'a taşıyan golleri averajımızı düzeltti. Norveç'in berabere kalması sonucu Milli Takım'a play-off kapısı açıldı. Umutlarımızı Letonya'da son dakika kazanarak yeşertmiştik. O Letonya Norveç'e çelme takarak bizi sevindirdi. Teşekkürler Letonya.