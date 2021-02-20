LEVENT TÜZEMEN

Alkışlıyorum

Başakşehir takımı, hocaları Aykut Kocaman'ın klasik oyun anlayışı "kompakt futbol"u tercih edip sahaya ve 4-5-1 düzeninde yayılınca oyun kilitlendi. Topa ve oyuna Trabzonspor hakimdi ama pozisyon üretmekte kısır kaldı. Sıkıcı futbolda ilk yarı iki takım isabetli şut bile atamadı. Akılda kalan tek pozisyon Ekuban'ın kazandığı topta Yunus Mallı'nın kaleci Mert'i çalımladıktan sonra Bakasetas'a yapamadığı ortaydı. Yunus eğer telaş yapmayıp topa basmayı düşünseydi Trabzon'un atağı golle tamamlanabilirdi.

Sorumsuzca gördüğü kartlar nedeniyle Trabzon'u eksik bırakan Nwakaeme'nin ne kadar önemli olduğunu gördük. Abdullah Avcı'nın Trabzon'da oturttuğu oyunun şifresi olan Nwakeme tekniği, zekası, top saklama yeteneği, müthiş çalım becerisiyle Trabzon'un hücumlarını hazırlıyordu. Yunus Mallı bu özellikleri olmadığı için katkı veremedi. Djaniny kanada geçip santrfor olarak Yunus görev yapsaydı çabukluğuyla ve hızıyla daha verimli olabilirdi.

Crivelli'nin yanına Demba Ba'yı monte ederek ikinci yarıya başlayan Başakşehir önde çok adamla baskı yapınca maç mücadele gücü yüksek ve tempolu bir oyuna dönüştü. Demba Ba'nın coşkusu, güçlü ve istekli oyunu Trabzonspor savunmasını zorladı.

Kilitlenen oyunda maçın gidişatı "Golü atan kazanır" havasındaydı. Abdullah Avcı'nın, Yunus'u çıkartıp sağ kanada hızlı hücum becerisi yüksek olan Yusuf Sarı'yı alması Trabzon'a maçı kazandırdı. Yusuf'un önüne gelen Başakşehirli'ye çalımı bastıktan sonra 70 metre taşıdığı topu Mert'in soluna yerden vurup golü atması olağanüstüydü. 18 yaşındaki kaleci Kağan son dakikada yaptığı olağanüstü kurtarışla 3 puanı getiren isimlerden biri oldu. Hayranlıkla izlediğim sol bek Faruk Can başta olmak üzere Trabzonsporlu oyuncular yüreklerini ortaya koyarak müthiş bir mücadele sergilediler ve alkışı hak ederek 3 puanı kazandılar.