LEVENT TÜZEMEN

Kayıp yaşamaması gerekiyor!

Muslera'nın bir kaleciden çok fazla özellikleri olduğunu Denizlispor maçında net gördük. Feghouli, Belhanda ve Arda, Galatasaray'ın oyun kurucuları ama asıl 10 numara bence kaleci Muslera.. Uruguaylı yıldızın dönüşüyle başta Fatih Terim olmak üzere sahadaki oyuncular ile maçı evlerinde izleyen Galatasaraylılar derin bir nefes aldı. Savunma oyuncularının yanı sıra tüm takım baskı yediğinde ayağındaki topları gözü kapalı Muslera'ya attı. G.Saray'ın atak başlangıcı hep Muslera oldu. Topu oyuna ya çabuk soktu ya da çevre kontrolü yaptıktan sonra oyunu başlattı. Muslera çok dikkatli olduğu gibi sürekli konuştu ve arkadaşlarının topu kime kullanacağını eliyle işaret etti. Recep Niyaz'ın vuruşunda Muslera'nın vücudunu büyütmesi golü engelledi.

G.Saray'ın 9 dakika içinde bulduğu erken iki güzel gol "kompakt" oyunlarla ön plana çıkan Denizli'nin direncini kırdı. İlk golde Belhanda'nın koşu yoluna Feghouli'nin bıraktığı final pası muhteşemdi. Emre Akbaba nihayet Belhanda'nın geriye çıkardığı topa akıllı bir vuruş yaptı. Feghouli'nin dönüşü de Galatasaray'ı oyun olarak toparladığı gibi Belhanda, Arda ve Emre Akbaba'nın etkili pas yapmalarını sağladı. Babel de önde duvar olarak pas oyununa katkı verdi. G.Saray'ın en etkili ismi Linnes oldu. Norveçli oyuncu sağdan yaptığı etkili bindirmelerle G.Saray'ın pozisyonlar bulmasını sağladı. Saracchi de derli toplu oynadı. Galatasaraylı oyuncuların coşkusu, kazanma duygusu üst düzeydeydi. Galatasaray'ın bu iyi ve etkili oyununu sürdürmesi için oyuncu konusunda kayıp yaşamaması şart. Feghouli hep olmalı, Linnes sağ bekte oynamalı. Belhanda da istikrarını korumalı. Muslera'nın dönüşü de takım oyununda ciddi fark yaratacaktır.